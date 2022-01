IL GREEN PASS 2.0 - CON LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO DOVRÀ ESSERE AGGIORNATO ANCHE IL CERTIFICATO VERDE, CHE SI SBLOCCHERÀ IN AUTOMATICO CON L’ESITO NEGATIVO DI UN TAMPONE (RAPIDO O MOLECOLARE) - LA CIRCOLARE DEL MINISTERO: PER I POSITIVI ASINTOMATICI DA ALMENO TRE GIORNI E CHE HANNO RICEVUTO LA TERZA DOSE LA DURATA DELL’ISOLAMENTO È DI 7 GIORNI - LA NUOVA STRETTA FUNZIONA GIÀ: NELLE ULTIME ORE CI SONO STATE LUNGHE FILE AGLI HUB VACCINALI IN TUTTA ITALIA…

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il "Corriere della Sera"

Riattivazione automatica del green pass per chi guarisce dal Covid. Dopo il caos di questi giorni, le file e i ritardi per l'inserimento dei dati nella piattaforma nazionale che registra i dati relativi ai vaccini e ai tamponi, il governo decide di cambiare la procedura per i cittadini positivi al virus. Per ottenere lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione, basterà l'esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il 10 gennaio entra in vigore il decreto che consente l'ingresso nei locali pubblici, nei luoghi dello spettacolo e l'utilizzo dei mezzi di trasporto (lunga percorrenza e locali) soltanto a vaccinati e guariti. Il 5 dovrebbe essere invece esteso a tutti i lavoratori l'obbligo di green pass rafforzato.

Prima di allora dovranno essere superate le attuali inefficienze in modo che non ci siano problemi per il ritorno di chi ha avuto il Covid alla vita sociale e lavorativa. Anche tenendo conto della risposta positiva dei cittadini: nelle ultime ore in molti hub vaccinali ci sono state lunghe code di persone che hanno deciso di immunizzarsi.

I numeri lo dimostrano: ieri i vaccini somministrati sono stati oltre 270 mila, domenica scorsa, il 26 dicembre, erano stati 183 mila. Quasi 90 mila in più e le prenotazioni dei prossimi giorni sembrano confermare questa tendenza. I positivi isolati Negli ultimi giorni il governo ha cambiato le regole della quarantena per positivi e contatti stretti. Ecco perché deve adesso adeguare i sistemi informatici.

Nella circolare del ministero della Salute firmata il 30 dicembre è scritto: «Per chi è sempre stato asintomatico, o è asintomatico da 3 giorni, ha ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni, la durata dell'isolamento è di 7 giorni. Al termine deve effettuare un test antigenico o molecolare».

Non cambia invece nulla per chi ha sintomi: l'isolamento dura 10 giorni e al termine si deve effettuare un test antigenico o molecolare. Il green pass bloccato Al momento della scoperta della positività il green pass viene automaticamente sospeso.

Poco dopo l'esito del tampone si riceve una mail o un sms che comunica il blocco. Attualmente la procedura per lo sblocco non è immediata. I passaggi sono questi: - la struttura sanitaria che ha effettuato il tampone invia l'esito sulla piattaforma nazionale; - se l'esito è negativo il paziente deve inviarlo al proprio medico di base; - il medico di base emette il certificato di guarigione e provvede allo sblocco del green pass sulla piattaforma nazionale attraverso la funzione «annulla blocco»; - questa procedura attiva l'invio del nuovo green pass (scaricabile attraverso la App Io).

Il rilascio automatico

In vista degli obblighi che scatteranno nei prossimi giorni e renderanno indispensabile per la maggior parte delle attività avere il green pass rafforzato, il governo ha deciso di far scattare il «doppio automatismo»: visto che il tampone positivo sospende green pass, il tampone negativo lo deve riattivare. I tecnici stanno modificando gli algoritmi in modo che sulla piattaforma nazionale e sulla App Io venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino e non ci siano ritardi nel nuovo rilascio della certificazione verde.

Intanto viene precisato che «il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione».

I contatti stretti

Non deve rispettare la quarantena chi ha avuto contatti stretti con un positivo se ha due o tre dosi da meno di 120 giorni, ma deve indossare la FfP2 per dieci giorni. Chi si è vaccinato da più di 120 giorni deve stare in quarantena 5 giorni e uscire con tampone negativo, chi non è vaccinato 10 giorni e uscire con tampone negativo. File per i vaccini La settimana che si apre oggi sarà decisiva per l'introduzione del green pass rafforzato per tutti i lavoratori.

La decisione dovrebbe essere presa mercoledì e poi varata per decreto dal governo. Lega e Movimento 5 Stelle sono stati finora contrari, ma il resto della maggioranza e i presidenti di Regione premono, il presidente del Consiglio Mario Draghi è determinato a procedere. E così migliaia di cittadini - anche in vista dei nuovi obblighi previsti dal 10 gennaio - hanno deciso di immunizzarsi. Sono stati organizzati numerosi Open Day e in molte Regioni - Piemonte, Campania, Puglia ma anche altrove - ci sono state lunghe code.

