GRETA THUNBERG HA ROTTO LE...PALE – LA RAGAZZA SVEDESE SE LA PRENDE CON IL GOVERNO NORVEGESE CHE VORREBBE COSTRUIRE UN PARCO EOLICO (IL QUALE PRODURREBBE ENERGIA “VERDE” COME PIACE A LEI) IN UNA ZONA DOVE PASCOLANO LE RENNE – THUNBERG SI È FATTA ARRESTARE INSIEME AL SUO SEGUITO DI "GRETINI" PER DIFENDERE IL DIRITTO DEGLI ANIMALI A PASCOLARE - MA LE RENNE NON SI POSSONO SPOSTARE?

1. GRETA SI FA ARRESTARE (ANCHE) IN NORVEGIA STAVOLTA PER DIFENDERE I PASCOLI DELLE RENNE

Estratto dell'articolo di Valeria Braghieri per “il Giornale”

GRETA THUNBERG LUTZERATH

Si è fatta spostare anche dai poliziotti norvegesi. Segnalata, rimossa, fermata ufficialmente e rilasciata dopo poche ore. Come in Germania. Ormai abbiamo imparato a conoscerla: Greta Thunberg si «fionda» ovunque un ideale la chiami.

D’altra parte ha vent’anni: l’età in cui l’impossibile è ancora una sfida. Stavolta la causa «collaterale» era anche accattivante perché andava in difesa dei pascoli delle renne. E chi non sta dalla parte delle renne, da Babbo Natale in giù?

La motivazione «primaria», invece, era il parco eolico di Fosen, nel Nord-Ovest della Norvegia. Domenica notte Greta si è unita alla protesta (pare anche sacrosanta) degli indigeni Sami che su quelle terre erano abituati, appunto, a pascolare il loro bestiame. Un rapporto storicamente simbiotico quello tra gli indigeni e l’animale (sin dalla notte dei tempi ci ricavavano pelli per le tende in cui abitavano e per gli abiti, carne, bevande, ossa e corna da trasformare in attrezzi).

Beh, tornando ai giorni nostri: protesta sacrosanta si diceva, perché per impedire l’installazione di queste pale eoliche i Sami hanno ingaggiato una lunga battaglia legale contro lo stato norvegese che si è conclusa nel 2021 con la loro vittoria, ma ancora adesso le turbine rimangono in piedi. [...]

2. GRETA THUNBERG ACCUSA LA NORVEGIA DI "COLONIALISMO VERDE" PER UN PARCO EOLICO

Articolo di “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Greta Thunberg e decine di attivisti della comunità sami norvegese hanno chiuso lunedì ampie parti del governo del Paese per protestare contro quello che chiamano "colonialismo verde". Scrive il Financial Times.

Thunberg, attivista svedese per l'ambiente, ha dichiarato a Oslo che è uno "scandalo internazionale" e "completamente assurdo" che la Norvegia stia ignorando una sentenza della Corte Suprema contro la costruzione di un grande parco eolico onshore nel centro del Paese nordico. La sentenza, emessa all'unanimità, afferma che la costruzione del parco eolico di Fosen viola i diritti delle popolazioni indigene Sami, poiché influisce sul luogo in cui possono pascolare le loro renne.

"Il governo norvegese non può più chiudere gli occhi di fronte alle violazioni dei diritti umani che si stanno verificando. La colonizzazione del popolo Sami deve finire", ha detto la Thunberg a una piccola folla.

Ha ribadito che la protesta non riguardava l'opposizione all'energia eolica, ma che la transizione climatica non poteva avvenire "a spese dei diritti delle popolazioni indigene".

L'energia eolica onshore è un argomento controverso sia in Norvegia che nella vicina Svezia, poiché i parchi eolici sono spesso collocati su terreni utilizzati dai Sami per l'allevamento delle renne. Anche in Svezia ci sono stati scontri per la localizzazione di miniere di minerale di ferro e di altri minerali.

Gli attivisti sami accusano le grandi imprese e il governo di "colonialismo verde", ovvero di usare il paravento di progetti ecologici come l'energia eolica o i minerali necessari per le batterie e l'acciaio verde per usurpare i loro diritti di popolazione indigena.

Lo scontro in Norvegia, che lunedì ha portato alla chiusura di diversi ministeri, evidenzia anche i compromessi tra il concentrarsi esclusivamente sul cambiamento climatico e il sostenere le protezioni della natura e della biodiversità o i diritti degli indigeni.

Frederic Hauge, fondatore del gruppo di pressione ambientale norvegese Bellona, ha esortato i politici del 2021 ad ammettere che alcune parti della natura devono essere sacrificate per combattere il cambiamento climatico, citando la necessità di parchi eolici e solari in aree remote.

Il governo di centro-sinistra di Oslo si è ripetutamente rifiutato di specificare come si sarebbe conformato alla sentenza della Corte Suprema. Per celebrare i 500 giorni dall'emanazione della sentenza, gli attivisti Sami si sono accampati questo fine settimana nella reception dell'edificio di diversi ministeri.

La polizia norvegese ha allontanato con la forza 13 attivisti alle 3 del mattino di lunedì, ma loro e altri, tra cui Thunberg, sono tornati più tardi nella mattinata e si sono seduti davanti all'edificio, che ospita il dipartimento del petrolio e dell'energia e altri cinque ministeri, tra cui quello delle finanze. Il governo ha dichiarato all'emittente statale NRK di aver inviato un messaggio di testo a tutti i dipendenti dei sei ministeri per avvisarli di lavorare da casa lunedì.

"Il piano prevede la chiusura oggi, a causa del fatto che il ministero del Petrolio e dell'Energia non ha svolto il proprio lavoro in modo corretto. Non possiamo permettere che facciano altri danni", ha dichiarato a NRK Ella Marie Hætta Isaksen, un'attivista sami.

GRETA THUNBERG COP2

Lunedì pomeriggio la polizia ha dichiarato di aver allontanato un piccolo numero di manifestanti per consentire l'accesso all'edificio che ospita i sei ministeri, nonostante molti dei manifestanti si fossero legati con delle catene.

La Norvegia, il più grande produttore di petrolio dell'Europa occidentale, è stata a lungo oggetto di critiche per la dissonanza tra i suoi obiettivi ecologici, come il divieto di vendita di nuove auto a benzina entro il 2025, e il suo pompaggio di petrolio e gas. Il Paese ha faticato ad avviare un'industria locale dell'energia eolica di qualche dimensione a causa dell'opposizione alle fattorie onshore, e si sta invece concentrando su impianti offshore da aggiungere alle sue vaste risorse idroelettriche.

PALE EOLICHE

Terje Aasland, ministro del petrolio e dell'energia, ha definito la protesta "un bene per la democrazia" e ha dichiarato che incontrerà i leader dei Sami nel corso della settimana. Ha detto che il governo aveva bisogno di maggiori conoscenze per sapere come rispondere alla sentenza della Corte Suprema, che non ha dato una sanzione precisa come l'ordine di smantellare il parco eolico.

