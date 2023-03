1 mar 2023 15:02

GRETA THUNBERG IN MANETTE! – L’ATTIVISTA È STATA TRASCINATA DI PESO E ARRESTATA DALLA POLIZIA NORVEGESE PERCHÉ, INSIEME AL SUO GRUPPO DI “GRETINI”, STAVA BLOCCANDO LA PORTA DI INGRESSO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE ENERGETICHE A OSLO – GLI ATTIVISTI CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SI STANNO BATTENDO PER NON FAR COSTRUIRE UN PARCO EOLICO IN NORVEGIA PERCHÉ DISTURBEREBBE LE RENNE – A DONARE CATENE E LUCCHETTI AI “GRETINI” PER LEGARSI ALLE PORTE DEL MINISTERO SAREBBE STATI DEI CLUB “BDSM” - VIDEO!