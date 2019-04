GRETA E VINCI – ACCOLTA DAPPERTUTTO (ANCHE A ROMA) COME UNA ROCKSTAR, MA IL SUO PERSONAGGIO NON È TUTTA FARINA DEL SUO SACCO – IN REALTÀ A MANOVRARE LE SUE TRECCINE C’È UNA SCHIERA DI ADULTI, GLI STESSI CHE ACCUSA DI NON FARE NIENTE PER L’AMBIENTE: CHI LEGGE DAGOSPIA CONOSCE GIÀ INGMAR RENTZHOG... - LA CHAOUQUI: ''E' LA JUSTIN BIEBER DELL'AMBIENTE, CREATA A TAVOLINO COME MOLTI MITI D'OGGI''

GRETA E GRETINI – CHI C’È DIETRO LA RAGAZZINA SUPERSTAR GIÀ PROPOSTA PER IL NOBEL E DICHIARATA NUOVA LEADER DALLA SINISTRA ITALIANA? UN ESPERTO DI COMUNICAZIONE CHE CON LA SUA STARTUP VUOLE USARE LA SFIDA DELL'AMBIENTE PER FARE BIG MONEY – VIDEO: LA BOLDRINI BALLA PER IL CLIMA + I MIGLIORI MEME SU GRETA THUNBERG

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/greta-gretini-ndash-chi-rsquo-dietro-ragazzina-superstar-198422.htm

greta thunberg incontra papa francesco 1

LA GRETA VIA - DIETRO LA THUNBERG SI MUOVE UNA SOCIETÀ CHE VUOLE DIVENTARE LA ''TRIPADVISOR'' DELL'AMBIENTALISMO, CON UN'APP (''WE DON'T HAVE TIME'') CHE PUNTA A FATTURATI MILIARDARI. E POI CI SONO I LIBRI SCRITTI DAI GENITORI SUBITO DIVENTATI BESTSELLER - IL NUOVO PRECETTO DEL VANGELO LAICO AMBIENTALISTA È USARE PUPI E ADOLESCENTI COME MESSAGGERI POLITICI, ADESCATORI DI CONSENSO, ANGELI DELLA PERSUASIONE

GRETA THUNBERG COME CALCUTTA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/greta-via-dietro-thunberg-si-muove-societa-che-vuole-198382.htm

Affaristi, politici e furbi ecco chi c' è dietro il «fenomeno Greta»

Carlo Lottieri per “il Giornale”

C' è qualcosa di inquietante nel «fenomeno Greta», ora giunto da noi in occasione della Settimana santa. La ragazzina è ormai l' icona non soltanto dell' ambientalismo radicale, ma di tutta quella parte dell' opinione pubblica che ama semplificare ogni cosa sulla base di schemi moralistici.

greta thunberg in treno col suo pranzo per niente eco-friendly

Nel suo più celebre discorso, alla Cop-24 di Katowice, la Thunberg ha adottato toni giacobini per contrapporre la purezza dei suoi ideali giovanili agli interessi di quegli adulti potenti che terrebbero nel lusso una piccola porzione dell' umanità, proprio mentre sacrificano i diritti dei più deboli.

Com' è possibile che questa ragazza sia stata chiamata a parlare di fronte a esperti venuti da ogni parte del mondo? A Katowice la Thunberg è intervenuta come rappresentante di un' organizzazione che si chiama Climate Justice Now. Insomma, la rete dei movimenti ecologisti ha deciso di non mandare un cinquantenne consapevole della complessità dei problemi e ha giocato con grande freddezza la carta mediatica di un volto ancora infantile schierato a difesa del mondo intero.

GRETA THUNBERG BY OSHO

Ovviamente, Greta conosce ben poco i temi di cui parla. Il cambiamento climatico è questione non semplice e si tratta, per giunta, solo di una parte del problema. Gli ecologisti immaginano soluzioni autoritarie, imposte da un potere globale, ma quanti hanno a cuore la libertà individuale sono legittimamente scettici di fronte a ciò.

GRETA THUNBERG BY OSHO

Per giunta, è assurdo che si sia fatta di questa ragazza una sorta di rock-star presente a ogni consesso internazionale. E c' è da chiedersi fino a chi punto si spingerà il cinismo di chi ne sta utilizzando l' immagine per calcoli affaristici e per retorica manichea.

greta thunberg entra in senato 5

Quando verrà costruita la vicenda che è all' origine della piccola Greta, un giorno da Jean-Claude Juncker e subito dopo da papa Francesco, si scopriranno le ambizioni di una madre cantante che ha già scritto un libro («Scene dal cuore»), una dinamica società di marketing (la «We Do Not Have Time»), un think-tank creato dall' ex-ministra socialdemocratica Kristina Persson: proprio di quel partito che ha candidato la piccola al Nobel della pace.

greta thunberg incontra papa francesco 7

Da tempo, i media svedesi stanno evidenziando vari lati poco edificanti della vicenda. In particolare, molti hanno sottolineato come dietro alla società «We Do Not Have Time» vi sia Ingmar Rentzhog e il progetto di un nuovo social network volto a sensibilizzare il pubblico in materia climatica. L' obiettivo è di agganciare il mondo ambientalista in una sorta di Facebook tematico: ed è facile immaginare quali siano i risvolti commerciali dell' operazione.

GRETA THUNBERG CLIMA INFAME MEME BY HIPSTER DEMOCRATICI

Business is business, ma certo è ben poco nobile come viene detto a Stoccolma che questo uomo d' affari stia continuamente usando l' immagine della ragazza per raccogliere fondi. La cosa è stata apertamente denunciata dallo Svenska Dagbladet il 9 febbraio scorso. Il quotidiano era stato uno tra i primi a far conoscere la giovane, ma in seguito è rimasto scandalizzato dal comportamento di Rentzhog: che non è riuscito a trovare solidi argomenti per giustificare il suo operato. Su una cosa, allora, Greta ha certamente ragione: qualche volta gli adulti sono feroci. Soprattutto quelli che le sono più vicini.

FRANCESCA CHAOUQUI: “GRETA THUNBERG MI FA ORRORE, È IL JUSTIN BIEBIER DEL CLIMA, UN’OPERAZIONE STUDIATA A TAVOLINO, MOLTO PIÙ BANALE DI QUANTO SI IMMAGINI. OGGI CREARE MITI, CREARE GRETE THUNBERG È FACILISSIMO”

Da ''Radio Cusano Campus''

Francesca Immacolata Chaouqui, esperta di comunicazione, è intervenuta ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul fenomeno Greta Thunberg. “Prendiamo una ragazzina, non necessariamente bella, con qualche passato tra l’autismo e la genialità perché questo dà un tocco in più, mettiamole un soprabito giallo, mettiamogli addosso la perfetta comunicazione sul clima e abbiamo creato un prodotto che funziona –ha affermato Chaoqui-. Quando le hanno chiesto chi avrebbe incontrato a Roma lei ha risposto: non lo so. Questa ragazzina non ha neanche l’idea di cosa le stia accadendo.

chaouqui

Greta è il Justin Biebier del clima. Quello è stato portato a cantare nelle più importanti arene, nei più importanti stadi e questa qua è stata portata all’Onu, all’Europarlamento, adesso andrà anche dal Papa. Chi c’è dietro? E’ un’operazione di comunicazione sostenuta da qualcuno che ha finanziato un piano di marketing, non ci vuole nulla, sono cose che chi fa il mio mestiere sa organizzare bene. Crei 4 slide, un progetto, vai da chi sostiene il green e te lo fai finanziare, poi lo porti alle banche che ti danno un altro po’ di soldi, sei sicuro che quei soldi ti rientreranno con gli eventi. E’ un’operazione semplice e molto più banale di quello che la gente pensi, oggi creare miti, creare Grete Thumberg è facilissimo. Si può parlare del problema del clima con Greta Thunberg?

Sta sensibilizzando tanti ragazzi che spostano zero nell’economia del mondo. Non producono pensieri nobili, producono quello che il telefonino gli mette davanti. Quelli che sono andati alla manifestazione pro-Greta sono persone che hanno passato tutto il tempo attaccate al telefono, la notte prima l’hanno ricaricato ad una fonte di energia che certamente non era green. E’ tutto ridicolo. Per quanto mi riguarda Greta Thunberg mi fa orrore, non la ragazza in sé per carità, anche se comunque preferisco Justin Bieber a lei, perché almeno lui un po’ si autogoverna, questa qui sembra Alice nel Paese delle meraviglie”.

greta thunberg incontra papa francesco 5 Greta Thunberg by Osho greta thunberg entra in senato 1 greta thunberg we don t have time mannelli zingaretti come greta thunberg greta thunberg incontra papa francesco 6 greta thunberg incontra papa francesco 2 greta thunberg greta thunberg incontra papa francesco 3 greta thunberg GRETA THUNBERG E SIMONE DI TORRE MAURA BY OSHO GRETA THUNBERG GRETA THUNBERG E IL PAPA GRETA THUNBERG E IL PAPA GRETA THUNBERG INCONTRA ANTONIO TAJANI GRETA THUNBERG greta thunberg entra in senato 8 greta thunberg entra in senato 4 greta thunberg entra in senato 7 greta thunberg entra in senato 6 greta thunberg entra in senato 2 greta thunberg entra in senato 3 greta thunberg incontra papa francesco 4