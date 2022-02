UN GRUPPO DI SCIENZIATI HA SCOPERTO CHE ALL'INTERNO DELLA PROTEINA SPIKE CI SONO TRACCE DI MATERIALE GENETICO DI PROPRIETA' DI MODERNA - I RICERCATORI, CHE STANNO STUDIANDO LE ORIGINI DEL COVID, HANNO IDENTIFICATO UN MINUSCOLO FRAMMENTO DI CODICE IDENTICO A UNA PARTE DI GENE BREVETTATO TRE ANNI FA DALL'AZIENDA FARMACEUTICA AMERICANA - PER ALCUNI E' LA PROVA CHE IL VIRUS E' STATO CREATO IN LABORATORIO, ALTRI TROVANO LA COINCIDENZA SOLO "BIZZARRA"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Laboratori a Wuhan

Ricercatori internazionali alle prese con lo studio sull’origine del Covid hanno scoperto che all’interno della proteina spike ci sono tracce di materiale genetico di proprietà di Moderna, un’altra prova che il virus è stato creato in laboratorio.

Gli scienziati hanno idenficato infatti un minuscolo frammento di codice identico a una parte di un gene brevettato da Moderna tre anni prima della pandemia. È stato scoperto nell'esclusivo sito di scissione della furina di SARS-CoV-2 , la parte che rende il virus così efficace a infettare le persone e lo identifica rispetto agli altri coronavirus. La struttura è stata uno dei punti focali del dibattito sull'origine del virus, con alcuni scienziati che hanno affermato che non avrebbe potuto essere acquisito naturalmente.

Gabbie per animali, Wuhan

Il team internazionale di ricercatori suggerisce che il virus potrebbe essere mutato per avere un sito di scissione della furina durante gli esperimenti su cellule umane in un laboratorio. Affermano che c'è una possibilità su tre trilioni che la sequenza di Moderna sia apparsa casualmente attraverso l'evoluzione naturale.

Ma c'è un certo dibattito sul fatto che l’eventualità sia così rara come afferma lo studio, e altri esperti la descrivono come una coincidenza "bizzarra" piuttosto che una "pistola fumante".

Shi Zhengli, scienziata di Wuhan

Nell'ultimo studio, pubblicato su Frontiers in Virology, i ricercatori hanno confrontato la composizione di Covid con milioni di proteinesequenziate su un database online. Il virus è composto da 30.000 lettere di codice genetico che portano le informazioni di cui ha bisogno per diffondersi, note come nucleotidi. È l'unico coronavirus del suo tipo a trasportare 12 lettere uniche che consentono alla sua proteina spike di essere attivata da un enzima comune chiamato furina, permettendogli di diffondersi facilmente tra le cellule umane.

Frigo con un sigillo allentato, Wuhan

L'analisi del genoma originale di Covid ha rilevato che il virus condivide una sequenza di 19 lettere specifiche con una sezione genetica di proprietà di Moderna, che ha un totale di 3.300 nucleotidi.

L'azienda farmaceutica con sede negli Stati Uniti ha depositato il brevetto nel febbraio 2016 come parte della sua divisione di ricerca sul cancro, secondo i registri. La sequenza brevettata fa parte di un gene chiamato MSH3 che è noto per influenzare il modo in cui le cellule danneggiate si riparano nel corpo. Gli scienziati avevano evidenziato questo percorso come un potenziale obiettivo per nuovi trattamenti contro il cancro.

Dodici delle lettere condivise costituiscono la struttura del sito di scissione della furina di Covid, mentre il resto è una corrispondenza con nucleotidi su una parte vicina del genoma.

Conigli vivi a Wuhan

Nell'articolo, il team guidato dal dottor Balamurali Ambati, dell'Università dell'Oregon, ha affermato che il codice di corrispondenza potrebbe essere stato originariamente introdotto nel genoma di Covid attraverso cellule umane infette che esprimono il gene MSH3.

Il professor Lawrence Young, virologo della Warwick University, ha ammesso che l'ultima scoperta era interessante, ma ha affermato che non era abbastanza significativa da suggerire una manipolazione di laboratorio. Ha detto a MailOnline: «Stiamo parlando di un pezzo molto, molto, molto piccolo composto da 19 nucleotidi. Quindi non significa molto essere sinceri, se fai questo tipo di ricerche puoi sempre trovare corrispondenze».

Il mercato del pesce

«A volte queste cose accadono casualmente, a volte è il risultato di un'evoluzione convergente (quando gli organismi si evolvono indipendentemente per avere tratti simili per adattarsi al loro ambiente). È un'osservazione bizzarra, ma non la chiamerei una pistola fumante perché è troppo piccola. Non ci porta oltre con il dibattito sul fatto che il Covid sia stato progettato».

Il dottor Simon Clarke, un microbiologo della Reading University, si è chiesto se la scoperta fosse così rara come afferma lo studio. «Ci può essere solo un certo numero di [combinazioni genetiche all'interno] dei siti di scissione della furina. Funzionano come un lucchetto e una chiave nella cella, e i due si adattano solo in un numero limitato di combinazioni. Quindi è una coincidenza interessante, ma è sicuramente del tutto casuale».

Stazione di monitoraggio, Universita? di Wuhan

Prove circostanziali hanno a lungo sollevato interrogativi sull'origine del Covid e sul suo legame con l'Istituto di virologia di Wuhan. La struttura era infatti nota per condurre esperimenti su ceppi di coronavirus di pipistrello simili a quello responsabile della pandemia.

La Cina ha insistito presto e spesso sul fatto che il virus non fosse fuoriuscito dal laboratorio, sostenendo che il crossover con gli esseri umani doveva essersi verificato in un "mercato umido" a Wuhan che vendeva animali vivi. Forse spinti dall'animosità per l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha abbracciato presto la teoria della perdita di laboratorio, i media mainstream e gli accademici in Occidente hanno disprezzato questa possibilità, definendola una teoria del complotto sfrenata.

Il laboratorio di Wuhan

Ma le e-mail trapelate hanno mostrato che i migliori scienziati che consigliano i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno espresso, in privato, preoccupazione per la narrativa ufficiale.