30 ott 2023 09:30

GUAI A FINIRE NELLE MANI DELLA POLIZIA NEI PAESI EX SOVIETICI – UNA 18ENNE ITALIANA, AMINA MILO KALELKYZY, È RINCHIUSA DA TRE MESI NEL CARCERE DI ASTANA, IN KAZAKISTAN: ARRESTATA A LUGLIO CON L’ACCUSA DI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI, RISCHIA 15 ANNI – LA RAGAZZA, NEL PAESE ASIATICO PER VISITARE ALCUNI PARENTI, È STATA MALTRATTATA E SEGREGATA. GLI AGENTI HANNO CHIESTO ALLA MADRE UN RISCATTO DI 60MILA EURO, E HANNO INDOTTO LA GIOVANE A FIRMARE ALCUNI DOCUMENTI, PER POI ARRESTARLA DI NUOVO