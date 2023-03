GUAI IN VISTA PER L’EX CAMPIONE DI PESI WELTER, NINO LA ROCCA: VA A PROCESSO PER LESIONI NEI CONFRONTI DELL’EX COMPAGNA

Estratto dell'articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

Dal ring all'aula di tribunale. È a processo per lesioni nei confronti dell'ex compagna Cheid Tijani Sidibe, il noto pugile maliano naturalizzato italiano, conosciuto ai più come Nino La Rocca, campione europeo dei pesi welter nel 1989 e arrivato a un passo dal titolo mondiale nel 1984.

LA VICENDA I fatti risalgono al 19 settembre 2018. L'ex campione, oggi 64enne, è accusato di aver preso per il collo e spinto la donna, anche lei campionessa di boxe, durante una discussione in casa, il tutto davanti al figlio minore, procurandole lesioni personali con una prognosi di tre giorni. Ieri in aula un testimone, amico della vittima, ha raccontato l'accaduto.

L'uomo era stato chiamato dalla donna: «Piangeva e mi chiedeva aiuto, perché lui stava spaccando tutto. Sentivo molto rumore in sottofondo, il bambino che piangeva e il compagno che urlava prendendola a parolacce». Così il teste ha raccontato di essersi recato nell'abitazione insieme ad un altro conoscente di lei e di avere trovato la vittima fuori casa.

Ha aggiunto: «Era molto impaurita, ha detto che le aveva messo le mani addosso come per strangolarla e che era poi riuscita a scappare». L'uomo l'aveva infatti trovata fuori dal portone mentre Sidibe si era chiuso dentro con il figlio e non la faceva rientrare. Poco dopo erano intervenuti i Carabinieri.

[…] «Mia moglie è tosta e anche adesso mi sta dicendo di non esprimere certe opinioni. Ma rimango delle mie idee: la donna è bella, e non deve salire sul ring a prendere botte e farsi spaccare il viso». Suonano come un paradosso, visto il capo di imputazione, le parole di La Rocca in un'intervista del 2017 all'Ansa, nella quale parlava delle donne che praticano la sua stessa disciplina.

[…]

