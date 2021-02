UN GUAIO TIRA UN ALTRO - ANCORA PROBLEMI PER LA BOEING: UN 777 CARGO DELLA COMPAGNIA AEREA ROSSIYA AIR HA EFFETTUATO UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA A MOSCA A CAUSA DI PROBLEMI AL MOTORE DURANTE UN VOLO DA HONG KONG A MADRID - IL MOTORE IN QUESTIONE È UN GE90 DI GENERAL ELECTRIC, UN MODELLO DIVERSO DA QUELLO DELL'AEREO DELLA UNITED AIRLINES ESPLOSO NEI CIELI SOPRA DENVER… VIDEO

Da "Ansa"

boeing 777 rossiya 3

Un Boeing 777 ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Mosca a causa di 'problemi al motore'. Lo riferisce la compagnia aerea Rossiya Air in un comunicato precisando si trattava di un aereo cargo in volo da Hong Kong a Madrid.

La Boeing è in questi giorni sotto i riflettori per i problemi ai motori dei suoi 777. Ieri la La Federal Aviation Administration, l'agenzia federale che sovrintende all'aviazione civile Usa, le ha inflitto una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza.

boeing 777 rossiya 2

"Durante il volo cargo 4520 Hong Kong-Madrid, è stato rilevato un malfunzionamento del sensore di controllo del motore", ha fatto sapere la compagnia in un comunicato nel quale si precisa che l'atterraggio d'emergenza a Mosca Sheremetyevo "è avvenuto normalmente".

L'aereo riprenderà il volo per Madrid dopo le 12", ha annunciato Rossiya Air, una controllata della compagnia statale russa Aeroflot.

motore in fiamme boeing 777 united airlines 2

Il motore del Boeing 777 in questione era un GE90 di General Electric, un modello diverso da quello dell'aereo della United Airlines che nei giorni scorsi ha preso fuoco poco dopo il decollo da Denver lasciando dietro di sé una pioggia di detriti su una zona residenziale alla periferia della città. Dopo l'incidente oltre 120 Boeing 777 con gli stessi motori sono stati messi a terra in tutto il mondo.

