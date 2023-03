GUALTIERI UNA NE PENSA E CENTO NE SBAGLIA - IL SINDACO DI ROMA VUOLE INTITOLARE IL TEATRO PARIOLI A MAURIZIO COSTANZO, VISTO CHE LA STRUTTURA E' STATA LA "CASA" DEL "MAURIZIO COSTANZO SHOW", SUA SEDE PERMANENTE DAL 1983 - SOLO CHE GUALTIERI NON SA CHE IL TEATRO E' GIA' INTITOLATO A PEPPINO DE FILIPPO...

maurizio costanzo da giovane

Estratto dell’articolo di Silvia Pinti per “la Repubblica – Edizione Roma”

Il Teatro Parioli era la seconda casa di Maurizio Costanzo. È stato lui a rilanciarlo e per questo ora il sindaco Gualtieri considera l’idea di intitolarglielo. Distrutto nel ’ 77 a causa di un attentato, venne risollevato nel 1983 quando il conduttore lo scelse come sede permanente del “Maurizio Costanzo Show”. E così quel piccolo palco di quartiere divenne un nome familiare tra il grande pubblico d’Italia.

maurizio costanzo

È per questo che oggi, a due settimane dalla scomparsa, si sta pensando di intitolarlo allo showman: Teatro Parioli e Maurizio Costanzo, per tanti è come un’unica cosa. Ieri, alla domanda se fosse il caso di dedicare il teatro al giornalista, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha risposto: « Certo, ci si deve ragionare, ma d’altronde il Parioli è il teatro di Maurizio Costanzo». Un binomio di così grande successo, quello tra lo storico palco e il genio televisivo, che il sindaco sembra dimenticarsi che la sala di via Borsi è in realtà già intitolata a Peppino De Filippo […]

la platea del teatro parioli