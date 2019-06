“ANCHE GLI SCOIATTOLI VOGLIONO LA LORO PARTE DI NOCCIOLE” – CONTINUA LA PROTESTA NELLA PIÙ GRANDE FABBRICA DI NUTELLA AL MONDO, A VILLERS-ECALLES IN FRANCIA: LO SCIOPERO È GUIDATO DAL SINDACATO DI ESTREMA SINISTRA “FORCE OUVRIERE” E DURA DA UNA SETTIMANA, PER VIA DI UNA VERTENZA SUGLI AUMENTI SALARIALI - L’AZIENDA: L’ARRESTO DELLA PRODUZIONE È PROVOCATO DA UNA MINORANZA – VIDEO