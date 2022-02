Dagotraduzione dal Daily Mail

Valery Gerasimov e Sergey Shoygu alla conferenza stampa del Cremlino

I consiglieri più stretti di Vladimir Putin sono apparsi sconvolti quando ieri ha lanciato la sua bomba sulla preparazione delle armi nucleari. Le espressioni del generale dell'esercito Valery Gerasimov e del ministro della Difesa Sergey Shoygu sono state riprese mentre il presidente russo metteva in stand-by il suo arsenale atomico.

Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto la scorsa notte che il passo di Putin è «potenzialmente mettere in campo forze che se c'è un errore di calcolo potrebbero rendere le cose molto, molto più pericolose». E un alto funzionario della Casa Bianca lo ha descritto come «l'ennesimo passo dell’escalation e totalmente inutile».

Hanno affermato in una dichiarazione: «In ogni fase di questo conflitto, Putin ha fabbricato minacce per giustificare azioni più aggressive. Non è mai stato minacciato dall'Ucraina o dalla Nato, che è un'alleanza difensiva che non combatterà in Ucraina». «L'unico motivo per cui le sue forze devono affrontare una minaccia oggi è perché hanno invaso un paese sovrano e privo di armi nucleari».

Vladimir Putin

Max Bergmann, un ex funzionario del Dipartimento di Stato, ha definito il discorso di Putin prevedibile ma pericoloso. «Le cose potrebbero andare fuori controllo», ha avvertito.

Ieri sera non era chiaro se Putin si riferisse a missili nucleari a corto raggio o intercontinentali. Uno studio statunitense pubblicato questo mese ha suggerito che, nonostante centinaia di miliardi di sterline di investimenti da parte dei paesi della NATO negli ultimi decenni, i suoi stati membri rimangono significativamente vulnerabili ai missili balistici intercontinentali.

Si dice che la migliore possibilità della Nato di bloccare un'arma nucleare sia il sistema di difesa missilistica balistica Aegis, che tenterebbe di farla esplodere dal cielo. È montato su navi da guerra statunitensi che, ai fini della difesa europea, hanno sede in Spagna. L'equivalente terrestre del sistema, l'Aegis Ashore, è distribuito in Romania.

putin

La comparsa dei generali alla conferenza stampa del Cremlino di ieri è avvenuta poco più di quindici giorni dopo che avevano detto ad alti funzionari britannici che non avrebbero invaso l'Ucraina.

La promessa è stata fatta a Ben Wallace - che ha compiuto la prima visita a Mosca da parte di un segretario alla difesa del Regno Unito in 20 anni - e all'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa.

Circa il 90 per cento di tutte le testate nucleari sono di proprietà di Russia e Stati Uniti, che hanno ciascuna circa 4.000 testate nelle loro scorte militari. Nessun altro stato dotato di armi nucleari vede la necessità di più di qualche centinaio di testate per la sicurezza nazionale.

A livello globale, l'inventario complessivo delle armi nucleari è in calo, ma il ritmo delle riduzioni è rallentato rispetto agli ultimi 30 anni. Le riduzioni stanno avvenendo solo perché gli Stati Uniti e la Russia stanno ancora smantellando le testate precedentemente ritirate.

Missile nucleare russo

La Russia ha affermato che il suo missile nucleare più potente, l'ipersonico "Satan-2" da 16.000 miglia all'ora, può ospitare 12 testate nucleari e potrebbe distruggere il Regno Unito.

Il Cremlino ha aumentato significativamente il numero di lanci di prova di armi atomiche quest'anno, forse in previsione del conflitto con l'Ucraina. Ma ieri sera un ex ufficiale dell'intelligence militare del Regno Unito ha detto «non dovremmo preoccuparci immediatamente».

Philip Ingram ha dichiarato: «La capacità nucleare della Russia è stata per molti anni una priorità molto alta per l'intelligence occidentale. Quindi è probabile che qualsiasi cambiamento reale nel loro stato venga osservato da vicino. Questo è un tentativo di deterrenza da parte di Putin, non una dichiarazione che ha alcuna intenzione immediata di usare armi nucleari. Tuttavia, devi ricordare che se minacci qualcosa, è credibile solo se sei pronto a usarli».