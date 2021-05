CAFONALINO RITORNO AL MUSEO! DA MARINA ABRAMOVIC AL SUPERMAN DI TOMISLAV GOTOVAC, AL MAXXI SESSANTA ARTISTI E CENTO OPERE PER RACCONTARE CONFLITTI, IDENTITÀ, IDEALI, EROI DELLA EX JUGOSLAVIA - LA SERIE FOTOGRAFICA ‘ANGELS WITH DIRTY FACES DI IGOR GRUBIC’ SULLA VETRATA DEL MUSEO RITRAE I MINATORI SERBI DI KOLUBARA IL CUI SCIOPERO DEL 2000 SEGNÒ L'INIZIO DELLA CADUTA DI MILOSEVIC… - ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE