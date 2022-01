IN GUARDIA, SANITARIO - TRA NATALE E CAPODANNO, ESCALATION DI AGGRESSIONI AI DANNI DI MEDICI E INFERMIERI - IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI: FILIPPO ANELLI: "TEMIAMO CHE MOLTE AGGRESSIONI VERBALI E MINORI NON VENGANO DENUNCIATE. LE SITUAZIONI PIÙ RISCHIOSE SONO NEI PRONTO SOCCORSO…"

In pochi giorni, tra Natale e Capodanno, «si è registrata una vergognosa escalation di violenza ai danni dei nostri infermieri». La denuncia arriva da Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up, che si dichiara pronto a costituirsi parte civile a difesa dei colleghi. «Il vertiginoso aumento dei ricoveri, nel pieno della quarta ondata, rischia di generare una nuova paralisi in un sistema sanitario già barcollante con 2490 operatori sanitari contagiati». E di «clima negativo» parla anche Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici: «Temiamo che molte aggressioni verbali e minori non vengano denunciate. Le situazioni più rischiose sono nei pronto soccorso».

