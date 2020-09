2 set 2020 12:20

E GUARDO L’ASSEMBRAMENTO DA UN METRO’ - COVID E TRASPORTI, DISTANZIAMENTO ADDIO: RESSA E CONTATTI RAVVICINATI IN UN VAGONE DELLA LINEA A DELLA METRO DI ROMA, COME MOSTRA UN FILMATO. TUTTI IN PIEDI, ALCUNI ADDOSSATI ALLE PORTE, BEN PIÙ VICINI DEL METRO DI DISTANZA PRESCRITTO. L’ALLARME DELLA CGIL – VIDEO