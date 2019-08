GUARDON, CHE PORCON! - LA POLIZIA DI MADRID HA ARRESTATO UN UOMO DI 53 ANNI ACCUSATO DI AVER REGISTRATO VIDEO INTIMI DI OLTRE 500 DONNE SENZA IL LORO CONSENSO PRIMA DI PUBBLICARLI SU SITI PORNO - GLI AGENTI LO HANNO CATTURATO MENTRE FACEVA “UPSKIRTING”: REGISTRAVA UN VIDEO SOTTO LA GONNA DI UNA DONNA USANDO UN CELLULARE NASCOSTO IN UNO ZAINO - IL VIDEO DELL'ARRESTO E DELLE SUE REGISTRAZIONI NASCOSTE...

?? Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) 21 agosto 2019

Da www.lastampa.it

madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 8

La polizia di Madrid ha arrestato un uomo di 53 anni accusato di aver registrato video intimi di oltre 500 donne senza il loro consenso prima di pubblicarli su siti porno. Gli agenti hanno catturato il sospetto nell'atto di registrare un video sotto la gonna di una donna mercoledì, usando un cellulare nascosto in uno zaino. Un'indagine ha rivelato che aveva caricato 283 video di 555 vittime, alcune delle quali minorenni. I filmati secondo gli inquirenti avrebbero ricevuto milioni di visualizzazioni online.

madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino

L'"Upskirting" - la pratica di filmare sotto gli abiti di qualcuno senza il suo permesso - è diventato un reato specifico in Inghilterra e Galles ad aprile, e dal 2010 in Scozia. In Corea del Sud, le donne sono scese in strada in passato contro questa pratica. In Spagna invece non è un reato a sé stante. Il sospettato in questo caso è stato accusato di violazione della privacy e corruzione di minori, ha riferito un portavoce della polizia.

L'inchiesta spagnola è iniziata dopo che la polizia ha notato un account su un sito web porno che stava caricando video intimi registrati a Madrid senza il consenso delle donne. A seguito dell'analisi dei video, la polizia è stata in grado di rintracciare l'indagato e catturarlo nell'atto di filmare video senza consenso. La polizia ha anche sequestrato un laptop e tre hard disk contenenti dozzine di gigabyte di filmati.

madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 4

"L'uomo in genere registrava le sue vittime in aree trafficate come la metropolitana prima di seguirle in strada. A volte si presentava addirittura nei supermercati o nei negozi per ottenere scatti migliori delle loro aree intime. L'uomo, cittadino colombiano, ha agito "compulsivamente" e "quotidianamente", ha detto la polizia. Gli agenti sono stati in grado di identificare 29 vittime, che hanno presentato denunce penali.

madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 5

L'uso della tecnologia per commettere crimini di natura sessuale sta guadagnando sempre più attenzione a livello globale. A maggio, Singapore ha introdotto nuovi reati per le fotografie "upskirt" e ha anche criminalizzato l'invio di immagini intime indesiderate. Il parlamento dello stato-città ha approvato anche un riforma sul cosiddetto "revenge porn". Video Twitter / Policía Nacional

madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 2 madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 3 madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 6 madrid arresto di un guardone che riprendeva le donne sotto la gonna con una telecamera nello zaino 7