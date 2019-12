30 dic 2019 13:27

I GUARDONI DELL'ORRORE – UN’ANZIANA IN AUTO A CORSO FRANCIA RALLENTA PER SBIRCIARE IL LUOGO DELL’INCIDENTE IN CUI SONO MORTE GAIA E CAMILLA E TAMPONA UN’AUTO DELLA POLIZIA, CHE FINISCE CONTRO IL GUARDRAIL CENTRALE – LA SIGNORA HA 82 ANNI E SI ERA DISTRATTA PER GUARDARE IL PUNTO DELLO SCHIANTO…