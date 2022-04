GUCCI E IL SERPENTE DI TRAVERSO - SIT IN DELLA PETA, L’ORGANIZZAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, DAVANTI AL NEGOZIO GUCCI DI MILANO PER SOLLECITARE IL MARCHIO AD ABBANDONARE L’USO DI PELLI ESOTICHE, TRA LE QUALI QUELLA DEI SERPENTI CHE VENGONO GONFIATI DI ACQUA PER DISTENDERE LA LORO PELLE E SCUOIARLI (SPESSO MENTRE SONO ANCORA COSCIENTI)

DANIELA MARTANI E IL SIT DELLA PETA DAVANTI AL NEGOZIO GUCCI DI MILANO

Da https://www.peta.org.uk

Daniela Martani, star televisiva, cantante e vegana da molti anni, ha retto in mano un “serpente insanguinato” e tagliato, fuori dal principale negozio di Gucci a Milano, guidando nella protesta i sostenitori della PETA, per sollecitare il marchio ad abbandonare l’uso di pelli esotiche. Questa manifestazione fa seguito alla denuncia della PETA Asia, che ha svelato come i fornitori di Gucci colpiscano le lucertole sulla testa con i machete e squarcino ripetutamente il loro collo in tentativi fallimentari di decapitarle.

“I moderni consumatori compassionevoli inorridirebbero sapendo che tutti i scarpe in pelle di lucertola e tutte le borsette in pelle di serpente, esposti sugli scaffali di Gucci, provengono da animali sensibili che sono stati picchiati, tagliati e squartati”, afferma la vicepresidente della PETA, Mimi Bekhechi. “Stiamo sollecitando Gucci affinché abbracci la moda che non utilizza animali e smetta di vendere pelli esotiche, esattamente come ha già fatto con le pellicce.”

Nel mattatoio, gli operai legano le zampe delle lucertole e le decapitano senza stordirle in precedenza, anche se il loro cervello resta cosciente. Ciò significa che possono provare dolore per oltre 30 minuti dopo che sono stati decapitati. La PETA sottolinea che la documentazione dell’indagine contraddice in pieno le affermazioni della Kering, società madre di Gucci, che dichiara di essere impegnata “nell’attuazione e nella verifica dei massimi standard di benessere degli animali durante tutta la filiera di fornitura”, nonché nelle sue linee guida sul benessere animale, che richiedono “trattamenti umani al termine della vita”.

PETA Asia ha anche documentato che, nell’industria delle pelli esotiche, il collo dei coccodrilli viene tagliato per inserire sbarre di metallo nella loro testa per scombussolare il cervello, spesso mentre sono completamente coscienti. I serpenti vengono gonfiati di acqua per distendere la loro pelle e scuoiarli, spesso mentre sono ancora coscienti.