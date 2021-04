9 apr 2021 15:12

GUERRA E BALLE - IL DIRETTORE VICARIO DELL’OMS RANIERI GUERRA È INDAGATO DALLA PROCURA DI BERGAMO PER AVER RESO FALSE INFORMAZIONI AI PM, DURANTE LA SUA AUDIZIONE COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA SUL PIANO PANDEMICO E L’EPIDEMIA IN PROVINCIA DI BERGAMO…