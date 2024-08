GUERRA TRA BANDE NEL CARCERE DI TORINO! - UNA QUARANTINA DI DETENUTI ALBANESI HA ORGANIZZATO UNA RIVOLTA PER ANDARE A PICCHIARE UN ALTRO PRIGIONIERO DI ORIGINE MAROCCHINA: DUE POLIZIOTTI SONO RIMASTI FERITI, AD UNO E' STATA LANCIATA ADDOSSO ADDIRITTURA UNA BRANDA - IL BLITZ E' UNA VENDETTA PERCHÉ, NEI GIORNI SCORSI, I DETENUTI MAROCCHINI AVEVANO SFREGIATO UN ALBANESE...

Annissa Defilippi per www.torinotoday.it

Probabilmente per una resa dei conti all'interno del carcere di Torino Lorusso-Cotugno, una quarantina di detenuti è insorta per andare a picchiare un carcerato di un'altra sezione. A farne i conti anche due poliziotti che sono stati aggrediti. In particolare, a uno è stata lanciato addosso una branda.

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, si sono verificati gravissimi disordini al padiglione B del carcere di Torino dove un gruppo di detenuti - una quarantina circa - ristretti al primo piano del padiglione B, alla quarta sezione di origine albanese, approfittando del cambio turno degli agenti di polizia penitenziaria per recarsi a pranzo, si sono all’improvviso intrufolati forzando i cancelli della rotonda del primo piano per poi dirigersi al terzo piano e hanno fatto irruzione approfittando dell’uscita dei carrelli del pranzo.

Le unità di polizia penitenziaria presenti hanno provato a opporsi ma sono state travolte dalla furia dei ristretti che hanno sottratto a un agente le chiavi delle celle per poi introdursi nella 12esima sezione del terzo piano dove hanno pestato a sangue un detenuto di origine marocchina.

È quanto comunica in una nota Leo Beneduci, segretario generale Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). Il responsabile aggiunge che "a uno degli agenti è stata lanciata contro una branda che gli agenti mantenevano per evitare lo sfondamento dei cancelli, il poliziotto si trova ancora al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino per le necessarie cure".

"Per l’ennesima volta - prosegue il sindacalista - e come i fatti attestano dobbiamo affermare che il carcere di Torino è totalmente in mano ai detenuti tant’è che l’episodio odierno costituirebbe la vendetta per quanto accaduto nel carcere nella giornata di ieri in cui due detenuti di nazionalità marocchina avrebbero sfregiato un detenuto albanese. [...]

