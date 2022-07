LE SQUADRE ITALIANE NON HANNO SOLDI? MEGLIO PUNTARE SUGLI SVINCOLATI - CI SONO ANCORA DIVERSI GIOCATORI CHE, DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO CON LE LORO SQUADRE, SI RITROVANO SENZA CLUB - TRA GLI SVINCOLATI CI SONO NOMI CHE POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA IN ITALIA (ANCHE SE DI QUESTI TEMPI NON CI VUOLE MOLTO) - DA LUIS SUAREZ A ISCO E MARCELO, PASSANDO PER CAVANI E MERTENS…