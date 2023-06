6 giu 2023 14:28

LA GUERRA DEI CANNONI GONFIATI – DALL’INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA, LA INFLACTECH DECOYS, LA FABBRICA CECA CHE PRODUCE ARMAMENTI GONFIABILI COME CARRI ARMATI, AEREI E MISSILI A GRANDEZZA NATURALE, HA RADDOPPIATO LE VENDITE – GLI ARMAMENTI FARLOCCHI VENGONO USATI PER INGANNARE IL NEMICO E, ANCHE SE DALL’AZIENDA NON ARRIVANO CONFERME, POTREBBERO ESSERE STATI UTILIZZATI IN UCRAINA PER PRENDERE PER IL CULO I RUSSI – IL COSTO DI UN GONFIABILE VARIA DAI 10MILA AI 100MILA DOLLARI, MA…