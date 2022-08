16 ago 2022 17:22

UNA GUERRA A CAZZO DI CANE – I RUSSI HANNO PRESENTATO IL CANE-AUTOMA DA UTILIZZARE IN GUERRA. SI CHIAMA M-81, È DOTATO DI UN LANCIARAZZI, PUÒ TRASPORTARE ARMI E MEDICINALI E ANDARE IN RICOGNIZIONE – PROBABILMENTE NON SARÀ UN FATTORE DECISIVO IN UCRAINA MA È L’APRIPISTA PER UN FUTURO SEMPRE PIU' ROBOTIZZATO DEI CONFLITTI – VIDEO