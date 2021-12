17 dic 2021 19:30

NELLA GUERRA DEL FUTURO NON CI SARÀ BISOGNO DI SPARARE: BASTERÀ MANIPOLARE LE MENTI - I ROBOT GUERRIERI SONO ORMAI REALTÀ, E LUNEDÌ SCORSO A GINEVRA UN COMITATO DELL’ONU HA PROVATO A RIUNIRSI PER DEFINIRE UN TRATTATO GLOBALE. OVVIAMENTE SENZA RISULTATO - CACCIA SENZA PILOTI, RAGGI INVISIBILI IN GRADO DI PENETRARE LA NOSTRA MENTE: COME FAREMO A STABILIRE UN LIMITE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?