7 giu 2022 07:58

LA GUERRA CON…GOOGLE TRANSLATE! - I SOLDATI UCRAINI, IN MANCANZA DELLA FORMAZIONE NECESSARIA, RICORRONO AL TRADUTTORE DI GOOGLE PER DECIFRARE LE ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLE ARMI INVIATE DALLA NATO E DAGLI STATI UNITI - LO RIPORTA IL NEW YORK TIMES, SOTTOLINEANDO COME L'ADDESTRAMENTO DEI SOLDATI NELL'USARE LE NUOVE TECNOLOGIE STA DIVENTANDO UN CRESCENTE E SIGNIFICATIVO OSTACOLO…