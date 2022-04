29 apr 2022 10:15

LA GUERRA DEI MERCENARI - UN CITTADINO AMERICANO CHE COMBATTEVA COME CONTRACTOR IN UCRAINA È STATO UCCISO. AVEVA 22 ANNI, ERA UN EX MARINE E SI CHIAMAVA WILLY JOSEPH CANCEL: È MORTO LUNEDÌ E LAVORAVA PER UNA SOCIETÀ MILITARE PRIVATA, CHE LO PAGAVA PER COMBATTERE - LA MADRE: “CREDEVA IN CIÒ PER CUI L'UCRAINA COMBATTE E VOLEVA ESSERNE PARTE, FACENDO IN MODO CHE LA GUERRA RESTASSE LÌ E NON SI ALLARGASSE…" - QUANTI CE NE SONO COME LUI SUL CAMPO?