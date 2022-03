LA GUERRA NON RISPARMIA I GIGANTI DELLA TECNOLOGIA - APPLE HA ANNUNCIATO UN TAGLIO DEL 20% DELLA PRODUZIONE DELL'IPHONE SE, LA VERSIONE PIÙ ECONOMICA DEGLI SMARTPHONE - LA DECISIONE È STATA PESA A CAUSA DELL'AUMENTO DEL PREZZO DELLE MATERIE PRIME E DELL'INFLAZIONE…

Da www.corriere.it

Gli effetti della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione non risparmiano Apple: secondo fonti informate riprese da Nikkei Asia, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di produrre il 20% in meno di iPhone SE nel prossimo trimestre rispetto a quanto originariamente previsto.

L’iPhone SE, Special Edition, è il prodotto Apple che si colloca nella fascia più economica degli smartphone (comunque in una fascia medio alta di prezzo di mercato). La versione 2022 è disponibile sul mercato dallo scorso venerdì 18 marzo.

iphone se 3 2 iphone se 3 5 iphone se 3 3 iphone se 3 4 iphone se 3 1