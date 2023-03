5 mar 2023 08:20

LA GUERRA DELLA SILICON VALLEY – JACK DORSEY, EX CAPO DI TWITTER, HA LANCIATO “BLUESKY”, UNA PIATTAFORMA SOCIAL CHE POTREBBE FARE CONCORRENZA A QUELLA DI ELON MUSK – PER ORA L’APP È DISPONIBILE SOLO PER IPHONE IN VERSIONE "BETA" (CIOÈ NON È ANCORA ULTIMATA) E ASSOMIGLIA MOLTO A TWITTER. "BLUESKY" RIUSCIRÀ A FREGARE GLI UTENTI A TWITTER? - L'ANALISI DEL GIORNALE AMERICANO "THE VERGE"