20 nov 2024 15:40

GUERRA TOGHE-GOVERNO, COME AI TEMPI DI BERLUSCONI – IL CSM HA APPROVATO LA RISOLUZIONE PER LA TUTELA DEI GIUDICI DI BOLOGNA, ATTACCATI DALL’ESECUTIVO PER AVERE RINVIATO ALLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA IL DECRETO SUI PAESI SICURI – LA TUTELA NON HA EFFETTI GIURIDICI MA RAPPRESENTA UNA POSIZIONE UFFICIALE DEL PLENUM – L'ULTIMA RISOLUZIONE DEL GENERE ERA STATA APPROVATA 15 ANNI FA, IN DIFESA DI RAIMONDO MESIANO, ESTENSORE DELLA SENTENZA SUL LODO MONDADORI, ANCHE LUI ATTACCATO DA DESTRA...