10 giu 2023 09:30

IN GUERRA VANNO A MORIRE I POVERACCI - IL FIGLIO DEL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, E’ STATO RISPARMIATO DALLA LEVA: NON E’ AL FRONTE A COMBATTERE ANCHE SE E’ MAGGIORENNE – SI CHIAMA SHEBA, È UN CANTANTE POP E NEGLI ULTIMI MESI HA PUBBLICATO VIDEO IN CUI CANTA BRANI POP ANCHE IN INGLESE - CHE TEMPISMO: QUATTRO GIORNI PRIMA DELL'ANNUNCIO DELL'INVASIONE, È PARTITO PER UNA VACANZA IN TURCHIA ASSIEME AL SUO PRODUTTORE…