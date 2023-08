GUIDA PER NON FARSI FREGARE DAI RISTORATORI: SE SULLO SCONTRINO VENGONO ADDEBITATE SPESE "EXTRA" SI PUÒ NON PAGARE – IL TORMENTONE DELL’ESTATE SONO STATE LE RICEVUTE DEI BAR E RISTORANTI CHE INCLUDONO OGNI TIPO DI AGGIUNTA (DAL TAGLIO DEL TRAMEZZINO AL PIATTINO IN PIÙ), MA CIÒ CHE NON SI DICE È CHE IL CONSUMATORE NON È OBBLIGATO A PAGARE PER QUESTI SERVIZI – E SE IL POS “NON FUNZIONA”? È UN PROBLEMA DELL'ESERCENTE: IL CLIENTE PUÒ RIFIUTARSI DI PAGARE IN CONTANTI, E TORNARE QUANDO IL BANCOMAT FUNZIONERÀ DI NUOVO

Estratto da www.leggo.it

scontrino elettronico 4

Il vero tormentone dell'estate 2023? Gli scontrini folli. Ormai non si contano più i post sui social di clienti di bar, ristoranti e stabilimenti balneari che raccontano le loro disavventure estive. Ma oltre allo sdegno per certi comportamenti commerciali poco corretti, il consumatore cosa può fare, oltre che non rimettere piede in quel locale?

L’Unione nazionale consumatori, sulle pagine del Corriere della Sera, spiega quali sono i diritti di chi consuma e che tipo di rimostranze può avanzare all'esercente. Partiamo dal Pos. Per legge il ristoratore o barista non può negarne l’uso e se accade il cliente può chiamare la Guardia di Finanza o la polizia locale che può sanzionare il titolare del locale con 30 euro più il 4% della transazione negata. Ovviamente il buon senso ci dice che se un giorno il Pos è fuori uso, allora è bene avere comprensione, ma se il guasto si ripete, allora bisogna vederci chiaro.

selvaggia lucarelli e lo scontrino con sovrapprezzo di 2 euro per un piatto vuoto

E se solo quando arriva il conto si lamenta che il Pos non funziona? «Il cliente deve pagare, certamente, ma poiché il disservizio è responsabilità dell’esercente, può tornare in un altro momento a saldare o fare un bonifico. E nessuno può trattenerlo» avverte Massimiliano Dona, presidente dell'unione consumatori.

Inoltre per il Pos non c'è alcun importo minimo, quindi si può pagare anche un caffè ed in genere non si può aumentare l'importo per il pagamento elettronico. In entrambi i casi si possono chiamare la finanza e polizia locale ed «il cliente si può rifiutare di procedere».

scontrini - costi in piu per clienti

[…] Mai pagare uno, due o qualsiasi euro in più solo per un piatto vuoto o una forchetta pulita in più. «Stoviglie, piatti e tovaglioli dovrebbero essere inclusi nel coperto - spiega Dona, presidente dell'unione nazionale consumatori - motivo per cui - arrivati alla cassa, il mio consiglio è controllare sempre lo scontrino. Se si trovano voci del genere ci si può rifiutare di pagarle». […]

SOVRAPREZZO DOPPIO CUCCHIAINO LO SCONTRINO DA 60 EURO PER DUE CAFFE IN UN HOTEL IN SARDEGNA scontrino - 2 euro per piatto vuoto -Osteria del Cavolo di Finalborgo