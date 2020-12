sex toys da regalare 9

Barbara Costa per Dagospia

Ci risiamo. Anche quest'anno è la stessa storia. Confessatelo: siete di nuovo in preda all'ansia. Tra pochi giorni è Natale e voi non avete ancora iniziato a fare i regali. Peggio, non sapete proprio cosa acquistare. Come al solito, siete a corto di idee. Potete smetterla di preoccuparvi, perché qualche buon consiglio sto per darvelo io. Cominciamo dai regali utili, e soprattutto poco costosi.

Care donne, che ne dite di un guinzaglio per il pene di vostro marito? A pochi euro, ne potete acquistare uno, fornito di cinghia regolabile in finto cuoio nero e di una catenella da tiro in metallo, così che non scappi quando lo portate a spasso... niente paura, è un guinzaglio giocattolo, un sex toy per giochi di coppia non sadomaso!

Se invece siete delle vere regine del focolare, i vostri compagni hanno solo l'imbarazzo della scelta. Si va dai grembiuli con pene di gomma gonfiabile, alle teglie da forno con formine per preparare biscotti a forma di cazzo o spermatozoo; dai porta sale e pepe da tavola a forma di maialini che scopano felici, a candele, portachiavi, cavatappi, posaceneri, stampini per il ghiaccio, tutti a forma di cazzo. Bella l'idea delle "tazze striptease", in porcellana, per la colazione.

All'esterno sono decorate con foto di uomini e donne in biancheria intima ma, appena ci versi dentro una bevanda bollente (tè, latte, caffè), le foto cambiano: boxer, slip e reggiseni scompaiono e i corpi rimangono nudi. Agli uomini si può anche regalare il "sexy calcetto" da tavolo, con le bamboline Barbie seminude al posto dei calciatori, o le pistole ad acqua a forma di pene, per fare i cazzoni l'estate prossima in spiaggia. Passiamo alla camera da letto. Il vostro letto vi sembra spoglio, fin troppo banale? Trasformatelo con il cuscino "cazzone" o il cuscino "tettone".

Se li comprate in coppia, potete metterli in perfetta posizione "spagnola". Se invece siete dei pantofolai, potete regalarvi delle ciabattone rosse, con suola antiscivolo, abbellite ognuna o con delle enormi labbra, o con una grossa tetta, o con un bel pisello. A voi la scelta. E quanti di voi odiano il suono della sveglia al mattino? Gli uomini possono dimenticarlo con "orgasm alarm clock", un orologio-sveglia davvero speciale: la sua suoneria sono i gemiti di una donna sul punto di sborrare.

Ci sono oggetti "erotici", ottime idee regalo, anche per la stanza da bagno: si va dalle borse dell'acqua calda sempre con pisello e tette, fino al portarotolo di carta igienica in metallo, con due statuine fatte a mano, il tutto realizzato con materiale riciclato. Le statuine rappresentano due persone che scopano. Purtroppo di questo portarotolo ho trovato solo la versione eterosessuale: uomo e donna scopano in piedi, in bagno, davanti al water.

Lui la prende da dietro e lei, con una gamba alzata poggiata sul water, si sostiene con le mani al muro. Si sono dimenticati di mettere a lui palle e pisello, ma tant'è. Puoi sempre divertirti a immaginare se lui opterà per una penetrazione anale o vaginale. Il portarotolo può essere abbinato alla carta igienica con su stampate tutte le posizioni del Kamasutra, oppure con quella "after sex". Se invece siete disposti a spendere un po' di più, cari uomini, potete mettere sotto l'albero di Natale un cofanetto nero uguale in tutto e per tutto a quelli che contengono oggetti preziosi.

Solo che lì dentro la vostra dolce metà troverà un altro tipo di gioiello, inaspettato ma migliore: il vibratore "Twenty One", in oro placcato, con sette diversi tipi di vibrazione e tre livelli di intensità. Il bello è che questo vibratore è resistente all'acqua, quindi le donne possono usarlo nella vasca da bagno o sotto la doccia, per rilassarsi dopo una giornata stressante. Oppure potete sostituire il vostro vecchio vibratore facendovene regalare uno ultimo modello, cioè quello multiuso.

E' molto più caro del vibratore classico, ma lo potete usare come dildo standard, dildo maxi, dildo rabbit (piacere alla vagina e al clitoride insieme!), come stimolatore clitorideo e anale, come massaggiatore per il punto G. Ci sono anche modelli di vibratore multiuso che possono essere usati come doppio dildo e in coppia, come anello anale per il pene o come massaggiatore per la sua prostata. Sempre per lei ci sono gli stimolatori ad anello roteante, per la gioia del clitoride, e anche questi si possono usare, quando volete, nell'acqua.

Di questo prodotto vale la pena sperimentare la versione coppia. Per un gioco a due davvero "sporco", va preso il dildo eiaculante, dove si può inserire il latte o lo sperma finto che vendono a tubetto, per credere di sborrare davvero come gli attori dei film hard. Io non l'ho mai provato, ma mi hanno detto che questo sperma finto può essere anche assaggiato e che il suo sapore è dolce, per niente sgradevole. I mariti tirchi questo Natale non hanno scuse: in commercio esistono vibromassaggiatori per la fica di vostra moglie che costano veramente poco.

Carino quello a forma di coccinella: basta premergli il naso e vibra. Un regalo davvero speciale, adatto per un gioco di coppia e che credo che pochi abbiano, è il kit per realizzare il calco del pene del vostro compagno. Io ho trovato quello chiamato "Falloperme", sul sito omonimo, dove ti spiegano bene anche come usarlo. I creatori di questo particolare sex toy hanno ripreso la vecchia idea delle "Plaster Casters", le due groupie-scultrici degli anni '60. Queste due ragazze, Cynthia e Dianne, erano famose perché facevano i "rock cocks", cioè i calchi in gesso dei cazzi in erezione di cantanti rock famosissimi, Jimi Hendrix su tutti.

Per fare bene questo gioco, però, un uomo deve avere piena fiducia nella sua donna e deve essere bravo a tenere il suo pene perfettamente in erezione, e a lungo. Solo per la presa del gesso ci vogliono vari minuti. Ma deve stare in erezione anche per tutto il tempo precedente. Infatti Cynthia e Dianne lavoravano in coppia: Dianne si dedicava a succhiarlo per bene alla rock star di turno, mentre Cynthia pensava a preparare la pasta e ad eseguire il calco. Per questo regalo di Natale, forse è meglio pensare a un gioco a tre: chiamate una vostra amica brava nella fellatio o a fare calchi e... buon divertimento!

Con il calco ottenuto ci puoi fare quello che vuoi: da classico soprammobile, può trasformarsi in un portacandele o essere usato come dildo "personalizzato". Se lo decorate, come portacandele o piccolo vaso diventa un ottimo regalo per le suocere! Sempre per la suocera, c'è la paletta ammazza insetti a forma di cazzo o il paraorecchie a forma di tetta, per le più freddolose. Infine, per i maschi single. Se neppure sotto le feste riuscite a rimorchiare qualcuna che ve la dà, ripiegate su un'intramontabile bambola gonfiabile. La migliore rimane sempre la versione a tre buchi.

Se potete spendere, optate per i masturbatori a busto di uomo o di donna. Il primo è unisex: infatti, l'uomo può divertirsi a farsi inculare da falli che sembrano veri. Quello con il busto femminile non ha niente a che vedere con la vecchia bambola gonfiabile, è mille volte meglio. Le tette sono enormi e morbide, puoi infilare il cazzo in bocca, nell'ano e nella vagina ed è tutto così soffice e "reale" da darti l'illusione di stare scopando con una donna vera.

Ma se volete smetterla di sognare e capire il perché della vostra solitudine, vi consiglio di regalarvi un buon misuratore di pene. Ce ne sono di vari tipi che ve lo misurano sia a riposo, sia in erezione.

Buon Natale a tutti.