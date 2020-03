GUIDO BERTOLASO È STATO RICOVERATO AL SAN RAFFAELE DI MILANO – DOPO L'ANNUNCIO DELLA POSITIVITÀ AL CORONAVIRUS L'EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE AVEVA DETTO CHE SAREBBE RIMASTO IN ISOLAMENTO, MA POI I MEDICI HANNO DECISO DI RICOVERARLO A SCOPO PRECAUZIONALE. HA LA FEBBRE, MA NON È INTUBATO – FONTANA: "L'HO VISTO SOLO DUE MINUTI, NON TORNO IN QUARANTENA" – VIDEO

E' stato ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano, nella tarda serata di ieri: Guido Bertolaso ieri ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il consulente scelto dalla Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell'ospedale negli spazi della Fiera di Milano lo ha fatto sapere con un video su Facebook.

In un primo momento aveva detto che sarebbe stato in isolamento, ma ieri sera la decisione di trasferirlo al San Raffaele: dovuta, sembra, alla febbre che aveva manifestato già ieri, all'età (Bertolaso ha 70 anni) e ai contatti che potrebbe aver avuto nei primi giorni a Milano, quando è arrivato - appunto - per seguire i lavori in Fiera. Da quanto si è saputo non è intubato, ma la scelta del ricovero sarebbe stata soprattutto a scopo precauzionale.

Oggi il presidente della Fiera Enrico pazzali ha annunciato che non ci saranno comunque ritardi nella consegna dell'ospedale in allestimento: "Oggi è il sesto giorno di cantiere e contiamo di rispettare gli impegni che ci siamo presi. Oltre 200 persone al giorno lavorano su tre turni, in 24 ore", aggiungendo che il primo modulo sarà consegnato fra pochi giorni. Alla fine, "i posti letto saranno circa 250, stiamo finalizzando il layout perché il progetto è dinamico, in particolare un padiglione ospiterà circa 145 letti di terapia intensiva. Poi saranno i medici e gli ospedali che gestiranno questa struttura a pianificare l'organizzazione di questo tipo di ospedale".

