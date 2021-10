13 ott 2021 13:26

GUP DE THEATRE - I LEGALI DELL’EX AD DI AUTOSTRADE GIOVANNI CASTELLUCCI CHIEDERANNO LA RICUSAZIONE DI PAOLA FAGGIONI, IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE NELL’INCHIESTA SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI - SECONDO GLI AVVOCATI FAGGIONI NON SAREBBE IMPARZIALE PERCHÉ NEL 2019 AVEVA FIRMATO L’ORDINANZA DELLE MISURE CAUTELARI PER CASTELLUCCI, NELL’INCHIESTA SULLE BARRIERE FONOASSORBENTI…