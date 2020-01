GWYNETH PALTROW LANCIA “L’ODORE DELLA MIA VAGINA”! - E' UNA CANDELA PROFUMATA CHE COSTA 75 DOLLARI - IL PRODOTTO SCATENA LE POLEMICHE MA È SOLD-OUT IN POCHE ORE - IL SUO PROFUMO VIENE DESCRITTO COME "DIVERTENTE, STUPENDO, SEXY E MERAVIGLIOSAMENTE INASPETTATO”: È UNA MISCELA DI GERANIO, BERGAMOTTO AGRUMATO E CEDRO (NIENTE UMORI E SUDORI)

“L’odore della mia vagina“. Proprio così. È questo il nome che l’attrice hollywoodiana Gwyneth Paltrow ha voluto dare all’ultimo prodotto lanciato sul suo sito di e-commerce Goop, una candela dal costo di 75 dollari il cui profumo viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“.

“Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwynet Paltrow – si legge nella descrizione sul sito -. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina‘. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto sotto forma di candela…È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato”.

Incredibile ma vero, “L’odore della mia vagina” è andata sold-out in poche ore nonostante le polemiche. Come fa notare Metro Uk infatti, non è chiaro “perché mai la vagina della Paltrow debba avere di suo quell’odore che non è certo naturale, ma è l’insieme di più essenze combinate tra loro”. Non solo, in tanti sui social si sono chiesti anche “in che senso il suo odore è divertente?”, mentre qualcuno invece ha fatto notare la “volgarità di questa candela degna di un sexy shop e di una pornostar” e il fatto che “la Paltrow continui a scendere sempre più in basso in nome del denaro”.

Ma a giudicare dal giro d’affari milionario che l’attrice è riuscita a mettere in piedi in questi anni proprio grazie ai prodotti in vendita sul suo “Goop” – che un tempo era solo un blog di lifestyle – la domanda andrebbe posta piuttosto alle migliaia di acquirenti che hanno già acquistato questa candela e a quelli che invece aspettano che torni disponibile sul sito.