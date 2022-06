2 giu 2022 10:08

HA AMMAZZATO CON UN CALCIO ALLA TESTA NICCOLO' CIATTI E ORA PIANGE IN AULA COME UN AGNELLINO - IL CECENO RAOUL BISSOULTANOV, ASCOLTATO DURANTE IL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO PER L'OMICIDIO DEL 22ENNE IN UNA DISCOTETA DI LLORET DE MAR, IN SPAGNA, HA RACCONTATO DI NON ESSERSI ACCORTO "DI AVER COLPITO ALLA TESTA" IL RAGAZZO ITALIANO - PER LA POLIZIA INVECE SI E' TRATTATO DI UN GESTO "NON CASUALE, MA PREPARATO, DA PROFESSIONISTA"... - VIDEO