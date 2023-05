LO HA CAPITO PERFINO NIGEL FARAGE: “LA BREXIT HA FALLITO” - IL PIU’ IRRIDUCIBILE EUROSCETTICO TRA I POLITICI BRITANNICI, CHE PRIMA DEL REFERENDUM ARRINGAVA I SUDDITI URLANDO: “RIPRENDIAMO IL CONTROLLO!”, SI È RESO CONTO DELLA CAZZATA FATTA – “I POLITICI CONSERVATORI, CHE SONO INUTILI QUANTO I COMMISSARI EUROPEI, NON HANNO SAPUTO GESTIRLA AFFATTO E IL PAESE NON HA GODUTO DEI BENEFICI ECONOMICI CHE LA BREXIT AVREBBE POTUTO PORTARE” - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

nigel farage

“La Brexit ha fallito”. Non lo dice un europeista incallito, bensì il re dell’euroscetticismo, Nigel Farage. L’irriducibile politico anti Ue, per molti anni eurodeputato a Bruxelles, ha parlato così alla Bbc, in una intervista che fa discutere e che ha innescato anche la replica di Downing Street.

“La Brexit ha fallito”, ha accusato il 59enne Farage, “perché i politici conservatori, che sono inutili quanto i commissari europei, non hanno saputo gestirla affatto e il Paese non ha goduto dei benefici economici che la Brexit avrebbe potuto portare. Pensate solo alla tassa sulle aziende, che non si è riuscita ad abbassare: gli investitori stanno scappando dal Regno Unito”.

nigel farage 2

Ma come? Non era proprio lui che urlava in strada “take back control!”, lo slogan della Brexit prima del referendum del 2016 che ha sancito l’addio di Londra all’Ue? “Sì, abbiamo ripreso il controllo. Ma la realtà che invece della deregulation, stiamo aggiungendo sempre più regole e limitazioni all’economia, come se fossimo ancora membri dell’Unione Europea. Per questo la Brexit ha fallito…”. […]

nigel farage all'europarlamento festeggia la brexit

Nei giorni scorsi, i brexiter sono rimasti scossi da un’altra notizia. Ossia l’ok, da parte dell’Ue, a Microsoft per inglobare la compagnia di videogiochi Activision. Operazione che solo qualche giorno fa è stata affondata dal veto dell’antitrust britannico. “Ma allora la Brexit a cosa è servita?”, si sono chiesti un paio di deputati conservatori. L’economia britannica non va altrettanto bene: secondo l’Fmi il Regno Unito sarà il Paese che crescerà meno del G20 nel 2023, sanzionatissima Russia inclusa.

nigel farage colpito da un milkshake 7 nigel farage colpito da un milkshake 3 nigel farage sventola bandierina