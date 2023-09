19 set 2023 08:09

HA COLPITO LA PALLA SBAGLIATA! - UN CALCIATORE ARGENTINO È STATO COSTRETTO ALLA RIMOZIONE DI UN TESTICOLO DOPO AVER RICEVUTO UN COLPO DA UN AVVERSARIO DURANTE UNA DISPUTA IN CAMPO - IL POVERO DISGRAZIATO ERA PERSINO TORNATO IN CAMPO MA IL DOLORE È AUMENTATO CON LE ORE E QUINDI HA DECISO DI CONSULTARE UN UROLOGO - I RISULTATI DELL'ECOGRAFIA HANNO CONFERMATO LA PRESENZA DI UN COAGULO DI SANGUE CHE RISCHIAVA DI FAR SCOPPIARE IL TESTICOLO E COSI' IL GIOCATORE È FINITO SOTTO I FERRI… - VIDEO