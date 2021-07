GLI HA FATTO LA CENTRIFUGA! - UN AMBULANTE DI 64 ANNI HA UCCISO A COLTELLATE IL COINQUILINO A CAGLIARI. IL MOTIVO? FACEVA TROPPE LAVATRICI! - L’UOMO AVEVA UN PRECEDENTE: NEL 1995 AVEVA ASSASSINATO UN 19ENNE (CONDANNATO A 22 ANNI DI GALERA) - I DUE HANNO INIZIATO A LITIGARE INTORNO ALLE 6 DI MATTINA. ALL'ENNESIMA CENTRIFUGA, HA PRESO LA LAMA E…

Da "il Giornale"

Ha ucciso a coltellate un coinquilino che faceva troppe lavatrici. Francesco Massa, 64 anni, ambulante, è stato arrestato ieri dalla squadra mobile di Cagliari per aver tolto la vita a Massimiliano Lilliu, 33 anni, cuoco. Già nel 1995 aveva assassinato con un fedente un 19enne ed era stato condannato a 22 anni di reclusione.

L' omicidio all' alba di ieri è avvenuto in un appartamento di via della Doline, nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. L' assassino è stato bloccato dagli agenti della squadra volante poco dopo, mentre si allontanava dall' abitazione e aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.

Subito dopo è stato portato in Questura a Cagliari per essere sentito dal pm e dagli investigatori della Mobile che si occupano delle indagini. In casa al momento del delitto c' erano altre persone, tutti lavoratori stagionali che condividevano quell' abitazione. Hanno raccontato che il cuoco e il killer avevano iniziato a litigare intorno alle 6 perché Massa si lamentava che in casa si usasse troppo la lavatrice e le luci rimanessero troppo spesso accese.

A un certo punto il 64enne ha afferrato il coltello da cucina e si è avventato sul giovane, che non è riuscito a difendersi ed è morto con una decina di colpi al torace e alla schiena. Quando alla porta ha bussato un altro inquilino, l' assassino ha lanciato il coltello dalla finestra.

«Chiama i carabinieri», avrebbe detto prima di fuggire. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e gli agenti che, poco dopo, hanno fermato l' ambulante in via Is Mirrionis, che è stato accusato di omicidio.

