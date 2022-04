HA PRESO TUTTI PER IL CULLORS - SECONDO IL "NEW YORK MAGAZINE", LA FONDAZIONE "BLACK LIVES MATTER" AVREBBE UTILIZZATO 6 MILIONI DEI DOLLARI RACCOLTI CON LE DONAZIONI PER COMPRARE UNA MEGA VILLA DA 2.000 METRI QUADRI NEL SUD DELLA CALIFORNIA - L'ACQUISTO SAREBBE STATO PERFEZIONATO ATTRAVERSO UNA SOCIETA' INTESTATA ALLA CO-FONDATRICE DELL'ORGANIZZAZIONE PATRISSE CULLORS E ALLA MOGLIE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Patrisse Cullors e Alicia Garza e Melina Abdulah, leader di BLM

Secondo i rapporti pubblicati, i leader dell'organizzazione Black Lives Matters avrebbero speso 6 milioni dei dollari donati al gruppo di attivisti per acquistare una villa di 2.000 metri quadrati nel sud della California.

La notizia dell'acquisto, perfezionato nel 2020, è stata lanciata dal New York Magazine lunedì. L'organizzazione sperava di mantenere segreta l'esistenza della casa, nonostante tre delle sue ex leader si fossero filmate in una serie di video mentre cenavano e bevevano champagne fuori dalla tenuta la scorsa primavera.

Patrisse Cullors

Non è chiaro esattamente dove si trovi l'opulenta proprietà, ma secondo il New York Magazine vanta più di mezza dozzina di camere da letto e bagni, camini multipli, un palcoscenico, una piscina e bungalow e un parcheggio per più di 20 auto.

La notizia arriva mentre la fondazione è sotto indagine dei federali per un presunto uso improprio dei fondi donati e dopo che la co-fondatrice, Patrisse Cullors, è stata costretta a dimettersi a maggio dell’anno scorso accusata di aver speso milioni di dollari per una sfilza di case sontuose.

Alicia Garzia Melina Abdulah

Secondo quanto riferito, documenti e comunicazioni interne rivelano che la proprietà di lusso è stata gestita in modi che «offuscano i confini» tra l'uso di beneficenza e quelli a beneficio di alcuni dei leader dell'organizzazione, tra cui Cullors. La donna a giugno aveva condiviso il video di lei che si godeva un lussuoso brunch fuori dalla tenuta con i colleghi funzionari Alicia Garza e Melina Abdullah, che da allora hanno entrambe lasciato l'organizzazione.

Patrisse Cullors 2

La tenuta di sette camere da letto è stata acquistata da un uomo di nome Dyane Pascall due settimane dopo che BLM ha ricevuto 66,5 milioni di dollari dal suo sponsor fiscale nell'ottobre 2020.

Pascall è il manager finanziario della "Janaya e Patrisse Consulting", una LLC gestita da Cullors e da sua moglie, Janaya Khan, secondo quanto riportato dal New York Magazine. Una settimana dopo l'acquisto, la proprietà è stata trasferita a una LLC nel Delaware, in modo che il nome del proprietario non venisse divulgato.

Non è ancora chiaro quale scopo dovesse avere la villa, soprannominata "Campus", per gli scopi della fondazione. Quello che si sa, però, è che la proprietà è stata acquistata per poco meno di 6 milioni di dollari in contanti nell'ottobre 2020, con denaro che era stato donato al gruppo.

Proteste dei BLM 2 Proteste dei BLM