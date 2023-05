30 mag 2023 19:50

HA TENTATO IL SUICIDIO BERNARDO ROSSI, L’UOMO CHE HA TENUTO IN CASA PER 5 ANNI IL CADAVERE DELLA MADRE A VERONA – IL 61ENNE, CHE HA CONTINUATO A PERCEPIRE LA PENSIONE DELLA MAMMA ANCHE DOPO LA SUA MORTE, SI È FERITO CON UN COLTELLO E POI HA CHIAMATO I CARABINIERI: “VENITE DA ME” – IL TENTATIVO DI SUICIDIO È UNA MESSINSCENA NELLA SPERANZA DI NON AFFRONTARE IL PROCESSO?