HABEMUS VIDEO! - ECCO IL MOMENTO IN CUI IL TURISTA AUSTRIACO DANNEGGIA LA PAOLINA BORGHESE DI CANOVA A POSSAGNO E POI SE NE VA COME SE NULLA FOSSE. DOPO ESSERE STATO SGAMATO HA DETTO CHE È DISPONIBILE A PAGARE I DANNI (CI MANCHEREBBE!) - VITTORIO SGARBI: “NON SA DISTINGUERE BENE TRA UNA SCULTURA DI CANOVA E UN DIVANO. APPARE EVIDENTE CHE SI SIA DISTESO PER RIPOSARSI; QUANDO SI ALZA AVVERTE UN PRURITO SOTTO IL SEDERE, VEDE LE DUE DITA ROTTE E…”

STATUA DI PAOLINA BORGHESE: IL VIDEO CHE MOSTRA IL MOMENTO IN CUI IL TURISTA HA DANNEGGIATO L’OPERA

Il video che testimonia il momento del danneggiamento della statua di Paolina Borghese di Canova da parte di un turista austriaco alla Gypsoteca di Possagno, in provincia di Treviso. Risalendo al registro delle visite - obbligatorio anche per le norme di sicurezza anti Covid-19 - i carabinieri sono risaliti alla donna che aveva effettuato la prenotazione per conto del gruppo, che è risultata essere proprio la moglie del danneggiatore, che si è detto disponibile a pagare le conseguenze del suo gesto.

POSSAGNO, LA STATUA DE CANOVA DANNEGGIATA/ SGARBI: “METTEREMO UN DIVANO ACCANTO ALLA STATUA”

Comunicato Stampa

POSSAGNO - (Treviso) “Metteremo un divano” accanto alla statua del Canova”.

Vittorio Sgarbi, che della Findazione Canova è il presidente, ritiene che il miglior sistema di sicurezza per preservare la statua del Canova (danneggiata nei giorni scorsi da un incauto turista austriaco) sia semplicemente un divano su cui riposare.

“Dal video delle telecamere interne del museo di Possagno - spiega Sgarbi - risulta, al di la delle postume scuse che abbiamo ricevuto, che il turista austriaco non sia distinguere bene tra una scultura di Canova e un divano, fattispecie diversa da quella da noi supposta. Appare evidente che il turista si sia disteso per riposarsi; quando si alza avverte un prurito sotto il sedere e vede le due dita rotte. Così si guarda in giro per vedere se è stato visto o ripreso. Poi va via quasi fischiettando pensando di non essere stato ripreso.

Ne deriva che, tra le misure di sicurezza, provvederemo a collocare, accanto alla celeberrima scultura, un divano alternativo, per consentire una buona visione e un buon riposo”.

Intanto sono già arrivate al Museo le disponibilità di chi vuol contribuire alle spese di restauro della statua.

“Quanto al restauro - rivela Sgarbi - sono arrivate delle offerta da Pupi D’Angieri, ambasciatoria del Belize, e dalla società “Ars Cultura”: verranno sottoposte all’esame del consiglio di amministrazione”.

Intanto Sgarbi lancia una iniziativa per raccogliere fondi: “Visita alla Venere ferita, o alla Paolina mutilata, con offerta libera per contribuire al restauro”

la statua di paolina borghese di canova a possagno danneggiata da un turista austriaco