30 mag 2022 08:52

LO HACKER, CHE BONTÀ! - "KILLNET" MINACCIA DIRETTAMENTE L'ITALIA: GLI HACKER RUSSI HANNO ANNUNCIATO "UN COLPO IRREPARABILE" AL NOSTRO PAESE: "30 MAGGIO - 05:00 IL PUNTO D'INCONTRO E' L'ITALIA" - E POI, IN UN MESSAGGIO SUCCESSIVO: "SIAMO SEMPRE STATI INTERESSATI A UNA DOMANDA: LA RUSSIA SUPPORTA LE NOSTRE ATTIVITA'? DAL MOMENTO CHE FAREMO UN COLPO IRREPARABILE IN ITALIA A CAUSA DELLA GUERRA CON ANONYMOUS" - LA PROCURA HA APERTO UN'INDAGINE E PER ORA NON CI SONO NOTIZIE DI NUOVI ATTACCHI...