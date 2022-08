HADI MATAR, L’UOMO CHE HA ACCOLTELLATO SALMAN RUSHDIE, È DI ORIGINI LIBANESI: SU UNA PATENTE FALSA UTILIZZAVA IL NOME DI HASSAN MUGHNIYAH, IL COMANDANTE MILITARE DEGLI HEZBOLLAH UCCISO NEL 2008 IN SIRIA – LA CASA BIANCA: “ATTACCO ORRIBILE, PREGHIAMO PER LUI” – LA LUNGA SCIA DI SANGUE INIZIATA CON LA FATWA DI KHOMEINI: NEL 1991 FU COLPITO IL TRADUTTORE ITALIANO, ETTORE CAPRIOLO. OTTO GIORNI DOPO FU UCCISO QUELLO GIAPPONESE. NEL 1993 FU COLPITO L’EDITORE NORVEGESE, WILLIAM NYGAARD…

1 - RUSHDIE: L'AGGRESSORE È DI 'ORIGINE LIBANESE'

(ANSA) - Hadi Matar, l'uomo di 24 anni del New Jersey che ieri nello stato di New York ha aggredito a coltellate lo scrittore Salman Rushdie, ha origini libanesi, ma non ha mai messo piede in Libano. Lo scrive il quotidiano di Beirut in lingua francese L'Orient le Jour, citando il sindaco di Yarou, il villaggio da dove proviene la sua famiglia, nel sud del Paese.

Il sindaco, Ali Kassem Tehfe, ha affermato che i genitori di Hadi Martar sono divorziati e risiedono negli Stati Uniti "da 30 anni" e che ormai non hanno più parenti in Libano. Il direttore della sicurezza generale libanese, Abbas Ibrahim, citato dallo stesso giornale, ha dal canto suo detto di non sapere "per il momento" se Hadi Matar sia di origine libanese o meno. "Non sappiamo in questo momento se è di origine libanese.

Abbiamo bisogno di maggiori informazioni su di lui per determinare la sua identità. Gli americani non ci hanno ancora contattato in merito". Ma "in linea di principio", ha aggiunto, "questo incidente non dovrebbe interessare il Libano".

L'Orient le Jour cita poi l'islamologo francese Romain Caillet che presenta su Twitter Matar come "uno sciita libanese di obbedienza khomeinista", affermando inoltre che Matar "usava una patente falsa e la scelta del nome è eloquente per chi conosce l'islamismo sciita e Hezbollah: Hassan Mughniyah...". Ovvero Moghniyé come Imad Moghniyé, il comandante militare degli Hezbollah ucciso nel 2008 a Damasco

2 - RUSHDIE: MATAR ACCUSATO TENTATO OMICIDIO DI SECONDO GRADO

(ANSA) - Hadi Matar, l'uomo di 24 anni che ha accoltellato Salman Rushdie, è stato accusato di tentato omicidio di secondo grado e aggressione. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea, Jason Schmidt secondo quanto riportato dalla Reuters sul suo sito.

3 - CASA BIANCA, ATTACCO A RUSHDIE ORRIBILE, PREGHIAMO PER LUI

(ANSA) - "Gli Stati Uniti e il mondo hanno assistito a un attacco orribile contro lo scrittore Salman Rushdie. Questo atto di violenza è spaventoso". Lo scrive il Consigliere per la sicurezza nazionale americanoa, Jake Sullivan, in una nota sull'attacco all'autore ieri nello stato di New York. "Tutti noi nell'amministrazione Biden-Harris preghiamo per la sua pronta guarigione", si legge ancora nella nota, nella quale si esprime anche gratitudine ai "bravi cittadini e soccorritori che hanno aiutato così velocemente Rushdie dopo l'attacco e alle forze dell'ordine per il loro lavoro efficace".

4 - INSEGUITO DA UNA SCIA DI MORTE PER LA FATWA SUI VERSETTI SATANICI

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Provate a immagine che cosa significhi vivere, o non vivere, da trentatré anni avendo alle costole una masnada di sicari che vogliono ucciderti, o per fanatismo religioso o per intascare una taglia che supera i 3 milioni di dollari.

[…] Nell'agosto 1989, tale Mustafa Mahmoud Mazeh si fece saltare in aria per sbaglio in un albergo di Paddington, su una bomba destinata a Rushdie. Nel 2005, un giornalista di Times scoprì in un cimitero di Teheran una lapide che lo commemorava come «il primo martire morto in una missione per uccidere Salman Rushdie».

[…] Il 3 luglio 1991, Ettore Capriolo, traduttore italiano dei Versi satanici, viene picchiato e ferito a coltellate da un sicario entrato in casa con la scusa di voler tradurre un libro per l'Ambasciata iraniana. In realtà, voleva da Capriolo l'indirizzo di Rushdie.

Passano otto giorni e il traduttore giapponese, Hitoshi Igarashi, viene crivellato di colpi nel suo ufficio. Fatwa eseguita. Fallisce per un soffio l'assassinio dell'editore norvegese, per alcuni anni presidente degli editori del suo Paese, Willian Nygaard: sopravvive a tre colpi d'arma da fuoco che lo colpiscono l'11 ottobre 1993.

In Pakistan esce un film, International guerrillas, in cui Rushdie viene ucciso. Nel '98, il regime iraniano fa sapere di non tramare più per eseguire la Fatwa di Khomeini. Ma singoli e associazioni islamiste portano il premio per chi lo giustizierà dai 3 milioni di dollari promessi dagli Ayatollah a 3 e 300mila. Nel 2012, lo scrittore azzarda: «Le taglie su di me? Solo retorica, nessun pericolo concreto». Ma la scia di sangue e odio non si ferma. Marco Ventura

