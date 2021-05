30 mag 2021 16:04

HAI AVUTO IL COVID IN FORMA LIEVE? POTRESTI ESSERE IMMUNE PER SEMPRE - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DEL MICHIGAN HA SCOPERTO CHE LE CELLULE CHE PRODUCONO GLI ANTICORPI NON SCOMPAIONO UNA VOLTA SUPERATO IL VIRUS, MA VANNO A SISTEMARSI NEL MIDOLLO OSSEO - DA QUI SONO IN GRADO DI GESTIRE UN'EVENTUALE RISPOSTA IMMUNITARIA A UNA NUOVA INFEZIONE - A 11 MESI DALL'INFEZIONE, LE CELLULE ERANO ANCORA PRESENTI: "I LIVELLI DEGLI ANTICORPI SCENDONO, MA NON A ZERO: SI STABILIZZANO"