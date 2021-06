HAI MAI PROVATO A FARE SESSO ORALE USANDO UN POMPELMO? E IN POSIZIONE LATERALE? ECCO QUALCHE TECNICA DAVVERO STRAVAGANTE (MA EFFICACE) CHE PUO' DARE UN SAPORE DIVERSO AI MOMENTI DEL PIACERE DI COPPIA - CON LE RECENSIONI DI QUELLI CHE LE HANNO PROVATE...

Dagotraduzione dal DailyMail

COPPIA SESSO

Ti stai annoiando con la solita vecchia routine ma ti sembra di averle provate tutte? Scommetto che non hai mai provato queste stravaganti tecniche di sesso! Potrebbero sembrare ridicolmente inverosimili, ma ottengono recensioni entusiastiche da parte degli utenti e tutte sono state messe alla prova dai miei coraggiosi volontari.

SESSO ORALE CON POMPELMO

Otto anni fa, una donna di nome Auntie Angel ha pubblicato un video su YouTube che mostra come «far piacere al tuo uomo» facendo sesso orale con un pompelmo intorno alla base del suo pene. Da allora, il sesso orale al pompelmo è diventato una «cosa».

Perché dovrei provarlo?

COPPIA SESSO

Se guardi il video originale, non sono del tutto sicuro che riuscirai a farlo senza ridere. Ma fallo comunque! Dire che è un'esperienza nuova è affermare l'ovvio, ma è divertente – e diventiamo tutti troppo seri riguardo al sesso.

La tecnica del pompelmo è perfetta anche per le donne a cui non piace fare sesso orale perché vomitano facilmente. Indossare il pompelmo richiede tre pollici di lunghezza, quindi non c'è alcun potenziale per una «gola profonda».

Sarà la prima volta per la maggior parte di voi e qualcosa con cui divertire i vostri amici quando racconterete la storia dopo un paio di bicchiere di vino.

Come lo faccio?

donne sesso

Usa un pompelmo rosso rubino (o la varietà più dolce che riesci a trovare) e mettilo in acqua tiepida per portarlo a temperatura ambiente. (Se sei allergico al pompelmo, puoi usare una grande arancia marina.)

Quindi fallo rotolare su un banco per un minuto o due per ammorbidire il frutto e rendere la polpa più succosa. Taglia le due estremità dell'ombelico, in modo che assomigli a una ruota spessa, e pratica un piccolo foro al centro del pompelmo. (Più piccolo è il foro, più stretto sarà quando lo spingerai per la prima volta sul pene).

COPPIA SESSO 3

Poiché gli agrumi sono acidi, controlla sempre prima per assicurarti che il suo pene non abbia piccoli tagli o bruciature da rasoio per evitare che pizzichi. Quindi, aspetta che sia eretto, spingi lentamente il pompelmo verso la base del pene: il frutto si espande mentre lo premi verso il basso.

Come puoi immaginare, il succo va ovunque, quindi metti giù un paio di asciugamani, fallo stare in piedi nella vasca da bagno (sì davvero) o su un pavimento che puoi pulire facilmente in seguito. Il succo, tra l'altro, fa tutto parte dell'esperienza - e il po' che molti uomini hanno detto che era il migliore.

COPPIA SESSO

Quindi esegui il sesso orale, come faresti di solito, ruotando il pompelmo attorno all'asta e spingendolo su e giù. Continua a succhiare e torcere il pompelmo fino all'orgasmo.

Consiglio vivamente di lavargli il pene e i testicoli subito dopo, semplicemente perché il succo è acido, anche se gli urologi dicono che non ci sono rischi per la salute.

Il verdetto: 6.5/10

«Non fraintendetemi: è stato fantastico e tutti dovrebbero provarlo almeno una volta. Ma è solo comico e il mio partner continuava a ridere, il che mi ha fatto impazzire. In seguito le è scoppiata anche un'eruzione cutanea sul mento: il succo le ha irritato la pelle».

«Mi fa sentire stranamente bene però: il pompelmo sembrava molto più freddo di quanto mi aspettassi e una lingua calda e qualcosa di freddo erano una buona combinazione».

IL METODO KIVIN

Metodo Kivin

In poche parole, si tratta di fare sesso orale lateralmente. Quasi tutti noi lo facciamo con il nostro amante posizionato dritto tra le nostre gambe.

Il metodo Kivin prevede che la persona che agisce metta il proprio corpo perpendicolare – invece che parallelo – rispetto alla persona che sta ricevendo. Confuso? Guarda le foto.

A proposito, è un mistero completo da dove provenga il nome, ma è stato usato per descrivere l'orale laterale dal 2001.

Perché dovrei provarlo?

Perché consente al tuo partner di esplorare l'intera vulva, non solo di mirare al clitoride. Molte donne trovano la stimolazione diretta su e giù troppo intensa o scoprono che a loro piace leccare un lato del clitoride più dell'altro.

La stimolazione laterale sembra sorprendentemente insolita e più intensa per alcune donne, motivo per cui alcuni educatori sessuali affermano che le fa raggiungere l'orgasmo più velocemente (le prove aneddotiche dicono tra i tre e i cinque minuti).

Metodo Kivin 2

Consente inoltre un facile accesso al perineo, la parte glabra tra la vagina e l'ano. Quest'area è ricca di terminazioni nervose altamente sensibili e risponde bene a un massaggio deciso (usando le dita o un giocattolo sessuale).

Come lo faccio?

Se sei la fortunata destinataria, sdraiati sul letto (nella posizione in cui dormiresti, la testa vicino alla parte superiore del letto) con una gamba sollevata.

Il tuo partner giace lateralmente sul letto, a pancia in giù sul letto e scivola sotto la tua gamba sollevata, posizionando la bocca tra le tue gambe. Quindi appoggia la gamba sul collo o sulla parte superiore della schiena del tuo partner.

COPPIA LETTO SESSO

Alcuni donatori trovano più comodo essere appoggiati sulle ginocchia e sporgersi in avanti. Una posizione alternativa per il ricevitore: tiri su entrambe le gambe, in modo che le ginocchia siano contro il petto.

Possono quindi stimolare facilmente il clitoride e la vulva, scegliendo l'angolo, la velocità e la pressione che preferisci. Fagli provare a leccare fianco a fianco e avanti e indietro sul clitoride mentre contemporaneamente usa due dita per premere con decisione sul perineo, massaggiando con decisione.

SESSO ORALE

O per combinare la stimolazione del clitoride della lingua con un dito inserito nella vagina o nell'ano. Un'altra fantastica combinazione: utilizzare un sex toy penetrante per via vaginale e/o inserire un plug anale per una stimolazione anale aggiuntiva.

Aggiungi un cuscino rigido sotto il sedere se vuoi alleviare la pressione sulla schiena del tuo partner, che sta sopportando il peso della tua gamba.

Il verdetto: 9/10

«Sono un grande fan del sesso orale, ma non ho mai nemmeno pensato di provare a farlo di lato. Ho adorato la novità e sicuramente mi è sembrata più intensa. Penso che mi piaccia di più del "normale" sesso orale!»

LA TECNICA DEL GATTO

sesso

La tecnica di allineamento del coito è una versione modificata del sesso in stile missionario, in cui l'uomo cavalca più in alto del solito, permettendo alla base del suo pene di sfregare contro il clitoride.

Un famoso studio su donne incapaci di raggiungere l'orgasmo facendo sesso in stile missionario, ha riportato un aumento del 56% della frequenza dell'orgasmo, una volta che loro e i loro partner lo hanno padroneggiato.

CAT aggiunge l'importantissimo ingrediente mancante che impedisce alla maggior parte delle donne di raggiungere l'orgasmo solo con la penetrazione: la stimolazione del clitoride.

sesso (2)

Probabilmente è più facile tenere un vibratore in posizione: la tecnica richiede pratica per farlo bene. Ma questo metodo può essere più intimo e conosco personalmente molte coppie che considerano CAT un punto di svolta e che ora raramente hanno rapporti sessuali "vecchia scuola".

Perché dovrei provarlo?

Dai retta alle statistiche convincenti e il passaggio a CAT raddoppierà istantaneamente le sue possibilità di raggiungere l'orgasmo e lo rallenterà all'incirca allo stesso ritmo. Una combinazione vincente, non direste?

Come lo faccio?

sesso

Lui è in sopra e si sposta verso l'alto, il suo corpo si muove verso la tua testa rimanendo vicino invece che tenendosi sulle braccia. Tieni il bacino vicino, in modo che la base del suo pene sfreghi contro il tuo clitoride e rimanga lì mentre ti muovi insieme. Immagina un movimento regolare della sedia a dondolo: lei guida nel movimento verso l'alto, spingendo su e avanti per forzare il bacino all'indietro. Lui costringe il bacino all'indietro e verso il basso. È pressione e contropressione, non spinta, con penetrazione superficiale non profonda.

Il verdetto: 5/10 da principiante

fellatio

«L'ho trovato così innaturale. La spinta è naturale perché lo è: è così che gli animali fanno sesso. Ho trovato davvero difficile trovare un ritmo perché è l'opposto di quello che ho fatto per tutta la mia vita. Sembrava forzato, artificioso e davvero insoddisfacente. Il mio partner non ne è stato entusiasta, ma probabilmente questo ha avuto molto a che fare con me che chiaramente non ci sono entrato.'

10/10 da un esperto: «Non è così difficile come sembra, ma è così allettante all'inizio tornare alla spinta a cui sei abituato quando senti di voler raggiungere l'orgasmo. Che poi è la rovina per lei, a meno che non sia arrivata prima. Devi essere una persona controllata e paziente per perfezionarlo. Ma, se puoi, il tuo partner ti ringrazierà davvero. Non siamo mai tornati indietro».