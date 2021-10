HALLOWEEN KILLS - IN SPAGNA UN BAMBINO DI 9 ANNI È STATO UCCISO DURANTE UNA FESTA DI HALLOWEEN: IL PICCOLO È STATO TROVATO IN FIN DI VITA SUL PIANEROTTOLO DI UN UOMO, ACCUSATO DI AVERLO PORTATO VIA E ASFISSIATO - IL SOSPETTATO DELL’OMICIDIO È FRANCISCO JAVIER ALMEIDA LÓPEZ DE CASTRO, 54 ANNI, CON PRECEDENTI PER AGGRESSIONE SESSUALE E ASSASSINIO: AVREBBE FINITO DI SCONTARE LA SUA PENA DI 25 ANNI FRA TRE ANNI, MA ERA FUORI PER BUONA CONDOTTA...

Elena Marisol Brandolini per “Il Messaggero”

Giovedì pomeriggio Álex stava giocando nel parco assieme ad altri coetanei. Il ragazzino di 9 anni si era mascherato per Halloween e la sua famiglia, riunita per le festività, lo vigilava da un locale lì vicino.

A un certo punto non si è visto più. Passate le 20.30, lo hanno ritrovato gli agenti della Guardia Civil ormai in fin di vita, senza poter più fare nulla per rianimarlo, sul pianerottolo dell'appartamento di un uomo, arrestato con l'accusa di esserne l'assassino.

L'ALLARME

Sembra sia stata una ragazzina di 11 anni a dare l'allarme. Lo avrebbe visto portato via da un uomo di mezza età, che qualche giorno prima avrebbe tentato di fare lo stesso anche con lei senza successo, invitandola ad andare a casa sua a giocare con la figlia. Perciò, quando la polizia ha iniziato le ricerche, non è stato difficile individuare l'edificio dove il ragazzino era stato condotto.

Grande la costernazione degli abitanti di Lardero, municipio di 11.000 abitanti dell'area metropolitana di Logroño, nella Comunità della Rioja, teatro dei fatti. Il comune di Lardero ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi successivi all'incontro tra il presunto omicida e il ragazzino.

Sul corpo del minorenne non sono state infatti trovate ferite; una delle ipotesi è che sia stato asfissiato, sarà pertanto l'autopsia a determinare le cause della morte. La notizia si è diffusa rapidamente e un numeroso gruppo di vicini si è radunato sotto il palazzo del sospettato, tentando di linciarlo e accusando la polizia di non avere dato credito alle denunce e agli allarmi che la sua presenza in paese aveva determinato già da tempo.

Il sospettato dell'omicidio, Francisco Javier Almeida López de Castro, è un uomo di 54 anni, con antecedenti per aggressione sessuale e assassinio. Condannato a sette anni di carcere per un'aggressione sessuale nel 1993, fu fatto oggetto di una nuova condanna nel 1998 per aggressione sessuale (10 anni) e per l'assassinio di una agente immobiliare (20 anni). Un fatto di cronaca che, nell'agosto del 1998, fece un certo clamore mediatico.

La donna, infatti, venne accoltellata durante la seconda visita all'appartamento cui il suo aggressore si era mostrato interessato. La somma delle due condanne comportò una riduzione del totale di anni di detenzione a 25, che López de Castro avrebbe finito di scontare tra tre anni. Attualmente, era in regime di libertà condizionata, per avere già scontato tre quarti della pena e avere osservato una buona condotta.

