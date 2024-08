10 ago 2024 13:00

HANNO ACCHIAPPATO GLI ACCHIAPPAFANTASMI! - È STATA SEQUESTRATA UNA COPIA DELL'AUTO DEI GHOSTBUSTER, LA CELEBRE "ECTO 1" - IL FERMO È AVVENUTO VICINO CASSINO, IN SEGUITO A UN CONTROLLO DEL CARROATTREZZI CHE TRASPORTAVA LA CADILLAC MILLER METEOR SGANGHERATA: IL CONDUCENTE NON POTEVA EFFETTUARE TRASPORTI PER CONTO TERZI, COME STAVA AVVENENDO IN QUESTO CASO…