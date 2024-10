IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR

MO: IDF VERIFICA SE SINWAR UCCISO IN RAID A GAZA

(Adnkronos) - "Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya SINWAR", il leader di Hamas. E' quanto si legge in un post su X delle forze israeliane (Idf), che precisano come "in questo momento non possa essere confermata l'identià dei terroristi"

MEDIA ISRAELIANI, 'È MOLTO PROBABILE CHE SINWAR SIA MORTO'

(ANSA) - I media israeliani riportano la dichiarazione di un alto funzionario della sicurezza secondo il quale uno dei tre terroristi uccisi a Gaza è "molto probabilmente" il leader di Hamas Yahya Sinwar.

NYT, CORPO DEL MILIZIANO UCCISO PORTATO IN ISRAELE PER TEST DNA

(ANSA) - L'esercito israeliano sta portando il corpo di uno dei militanti uccisi a Gaza in un laboratorio in Israele per verificare se il Dna corrisponde a quello del leader di Hamas Yahya Sinwar. Lo riporta il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani.

FUNZIONARI USA AL NYT,ISRAELE HA RIFERITO PROBABILE MORTE SINWAR

(ANSA) - Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso dall'Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane.

Tv Israele, 'i test indicano che Sinwar è stato ucciso'

(ANSA) -La tv israeliana Channel 12 annuncia che "tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato".

I DENTI DEL CADAVERE A GAZA E QUELLI DI SINWAR Yahya Sinwar Yahya Sinwar Yahya Sinwar LE PRESUNTE PROVE DELL UCCISIONE DI SINWAR A GAZA