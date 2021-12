graziano mesina 1

AGI - Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo,è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna.

Mesina era latitante dal luglio 2020, quando si era sottratto a un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la Corte di Appello di Cagliari.

Graziano Mesina aveva lasciato la sua abitazione a Orgosolo la sera del 2 luglio di un anno fa, prima che gli venisse notificato l'ordine di carcerazione emesso dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

L'ex primula rossa aveva già trascorso 40 anni in carcere prima di ottenere la grazia, revocata dopo la nuova condanna definitiva. Da latitante ha compiuto 79 anni il 4 aprile scorso, e da latitante ha subìto la perdita di due sorelle, Antonia e Rosa, e di un nipote, Giancarlo Pisanu, per il Covid. In questi mesi, i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, sia a Orgosolo, che nel Nuorese e all'estero.

Arresto Mesina: era a casa di una coppia, ora indagata

(ANSA) - È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a Desulo (Nuoro) l'ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio del 2020, quando fuggì dalla sua abitazione di Orgosolo prima di dover tornare in carcere per scontare in via definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Non si sa bene da quanto tempo Mesina fosse ospitato in quella casa dove lo hanno bloccato i carabinieri del Ros arrivati in piena notte insieme ai colleghi del Gis e del Comando provinciale di Nuoro. Nei confronti dei due, indagati per favoreggiamento, potrebbero scattare provvedimenti.

SCOMPARSO DA 24 GIORNI, GRAZIANO MESINA SI È DILEGUATO - PER OLTRE MEZZO SECOLO LE AUTORITÀ LO HANNO INSEGUITO, CATTURATO, FATTO EVADERE, RICATTURATO, RIFATTO EVADERE, GRAZIATO (NEL 2004, PRESIDENTE CIAMPI) E NEI POCHI MOMENTI IN CUI ERA UN UOMO LIBERO (O SEMILIBERO) GLI ABBIAMO PERFINO CHIESTO AIUTO PER RISOLVERE OSCURE VICENDE (VEDI IL RAPIMENTO DEL PICCOLO FAROUK ASSAM, NEL 1992)…

