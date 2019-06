PLATINI

(ANSA) - Michel Platini agli arresti per corruzione: l'ex campione della Juve ed ex presidente dell'Uefa, secondo la francese Mediapart, e' stato fermato con accuse di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar ed e' attualmente in custodia presso l'anticorruzione della polizia di Nanterre.

PLATINI BLATTER PLATINI 4 michel platini sepp blatter 4 juventus platini e trapattoni